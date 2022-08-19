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България с три медала от Европейското първенство по бокс за ученици в Турция

Димитър Вельов
България с три медала от Европейското първенство по бокс за ученици в Турция
България с три медала от Европейското първенство по бокс за ученици в Турция
снимка: БФБокс
Ерзурум,  
19.08.2022 13:03
 (БТА)

Българските състезатели спечелиха три медала от Европейското първенство по бокс за ученици в Ерзурум (Турция).

Родните таланти грабнаха три бронзови отличия на шампионата, в който участие взеха близо 400 боксьори от 28 страни.

Място на почетната стълбичка заслужиха Йоан Христов (46 кг), Владимир Давидов (48 кг) и Джан Ахмедов (52 кг), след като достигнаха до полуфиналите на турнира.

България бе представена от общо осем боксьори на Европейското първенство в Ерзурум. В подножието на медалите останаха още Антонио Дамянов, Лоренцо Зоранов, Стилян Георгиев, Роберта Хаджийска и Камелия Желязкова. Тимът бе воден от треньорите Роман Цветков и Петър Илиев.

/ДВ/

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