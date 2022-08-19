България с три медала от Европейското първенство по бокс за ученици в Турция

Българските състезатели спечелиха три медала от Европейското първенство по бокс за ученици в Ерзурум (Турция).



Родните таланти грабнаха три бронзови отличия на шампионата, в който участие взеха близо 400 боксьори от 28 страни.



Място на почетната стълбичка заслужиха Йоан Христов (46 кг), Владимир Давидов (48 кг) и Джан Ахмедов (52 кг), след като достигнаха до полуфиналите на турнира.



България бе представена от общо осем боксьори на Европейското първенство в Ерзурум. В подножието на медалите останаха още Антонио Дамянов, Лоренцо Зоранов, Стилян Георгиев, Роберта Хаджийска и Камелия Желязкова. Тимът бе воден от треньорите Роман Цветков и Петър Илиев.