Левски победи Пирин след гол на Роналдо

site.btaЛевски победи Пирин след гол на Роналдо
Първенство на България по футбол, мачове от петия кръг на efbet Лига:
Левски - Пирин (Благоевград) 1:0 (0:0)
голмайстор: Роналдо 70
червен картон: Красимир Станоев (Пирин) 85
от събота:
Берое (Стара Загора) - Черно море (Варна) 0:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Евгений Сердюк 26-дузпа, 0:2 Николай Златев 90+5
червен картон: Лукас Мартинс 25 (Берое)
ЦСКА 1948 - Ботев (Враца) 5:2 (2:0)
голмайстори: 1:0 Ивайло Чочев 18, 2:0 Георги Русев 45, 4:0 Ивайло Чочев 59, 82, 4:2 Брайън Переа 87-дузпа, 90, 5:2 Ивайло Чочев 90+5 дузпа
червен картон: Карлос Охене (ЦСКА) 32
от петък:
Спартак (Варна) - Хебър (Пазарджик) - 0:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Октай Хамдиев 49
в понеделник:
Септември - Локомотив 1929 (София)
Локомотив (Пловдив) - Арда (Кърджали)
отложени мачове:
Славия - Лудогорец (Разград)
Ботев (Пловдив) - ЦСКА-София
/АВ/
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