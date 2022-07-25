Дубълът на Ботев (Пловдив) и Спортист (Своге) завършиха наравно

Първенство на България по футбол, срещи от 2-ия кръг във Втора лига:

Ботев II (Пловдив) - Спортист (Своге) 1:1 (1:0)

голмайстори: 1:0 Константин Павлов 13, 1:1 Георги Николов 54

от неделя:

Добруджа (Добрич) - Миньор (Перник) 2:0 (1:0)

Голмайстори: 1:0 Адриан Димитров 22, 2:0 Мартин Милушев 58

Монтана - Витоша (Бистрица) 3:1 (2:0)

от събота:

Марица (Пловдив) - Литекс (Ловеч) 1:0 (1:0)

голмайстор: Станислав Маламов 29

Янтра 2019 (Габрово) - Струмска слава (Радомир) 2:2 (0:2)

Крумовград - Беласица (Петрич) 3:1 (2:0)

Етър ВТ (Велико Търново) - Дунав (Русе) 1:1 (0:0)

Лудогорец II (Разград) - ФК ЦСКА 1948 II (София) 0:0

вторник, 18:00 ч: Созопол - ОФК Спартак (Плевен)

Класиране:

1. Крумовград 2 2 0 0 5:1 6 точки 2. Струмска слава 1927 (Радомир) 2 1 1 0 4:2 4 3. Дунав (Русе) 2 1 1 0 4:2 4 4. Етър ВТ (Велико Търново) 2 1 1 0 2:1 4 5. ОФК Спартак (Плевен) 1 1 0 0 4:0 3 6. Миньор (Перник) 2 1 0 1 5:3 3 7. Добруджа (Добрич) 2 1 0 1 3:2 3 8. Монтана 2 1 0 1 3:2 3 9. Беласица (Петрич) 2 1 0 1 3:4 3 10. Витоша (Бистрица) 2 1 0 1 2:3 3 11. Марица (Пловдив) 2 1 0 1 1:4 3 12. Янтра 2019 (Габрово) 2 0 2 0 3:3 2 13. ЦСКА 1948 II (София) 2 0 2 0 1:1 2 14. Ботев II (Пловдив) 2 0 1 1 1:2 1 15. Спортист (Своге) 2 0 1 1 1:3 1 16. Лудогорец II (Разград) 2 0 1 1 1:5 1 17. Созопол 1 0 0 1 0:2 0 18. Литекс (Ловеч) 2 0 0 2 1:4 0