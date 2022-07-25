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Дубълът на Ботев (Пловдив) и Спортист (Своге) завършиха наравно

Ивайло Георгиев
Дубълът на Ботев (Пловдив) и Спортист (Своге) завършиха наравно
Дубълът на Ботев (Пловдив) и Спортист (Своге) завършиха наравно
Снимка: ПФК Спортист Своге, Facebook
25.07.2022 22:04
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от 2-ия кръг във Втора лига:

Ботев II (Пловдив) - Спортист (Своге)                   1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Константин Павлов 13, 1:1 Георги Николов 54

от неделя:

Добруджа (Добрич) - Миньор (Перник)                   2:0 (1:0)
Голмайстори: 1:0 Адриан Димитров 22, 2:0 Мартин Милушев 58

Монтана - Витоша (Бистрица)                           3:1 (2:0)

от събота:
Марица (Пловдив) - Литекс (Ловеч)                     1:0 (1:0)
голмайстор: Станислав Маламов 29
Янтра 2019 (Габрово) - Струмска слава (Радомир)       2:2 (0:2) 
Крумовград - Беласица (Петрич)                        3:1 (2:0) 
Етър ВТ (Велико Търново) - Дунав (Русе)               1:1 (0:0)
Лудогорец II (Разград) - ФК ЦСКА 1948 II (София)       0:0

вторник, 18:00 ч: Созопол - ОФК Спартак (Плевен)

                           Класиране:

 1. Крумовград                        2    2   0   0    5:1     6 точки
 2. Струмска слава 1927 (Радомир)     2    1   1   0    4:2     4
 3. Дунав (Русе)                      2    1   1   0    4:2     4 
 4. Етър ВТ (Велико Търново)          2    1   1   0    2:1     4
 5. ОФК Спартак (Плевен)              1    1   0   0    4:0     3
 6. Миньор (Перник)                   2    1   0   1    5:3     3
 7. Добруджа (Добрич)                 2    1   0   1    3:2     3
 8. Монтана                           2    1   0   1    3:2     3
 9. Беласица (Петрич)                 2    1   0   1    3:4     3
10. Витоша (Бистрица)                 2    1   0   1    2:3     3 
11. Марица (Пловдив)                  2    1   0   1    1:4     3
12. Янтра 2019 (Габрово)              2    0   2   0    3:3     2       
13. ЦСКА 1948 II (София)              2    0   2   0    1:1     2   
14. Ботев II (Пловдив)                2    0   1   1    1:2     1    
15. Спортист (Своге)                  2    0   1   1    1:3     1       
16. Лудогорец II (Разград)            2    0   1   1    1:5     1       
17. Созопол                           1    0   0   1    0:2     0       
18. Литекс (Ловеч)                    2    0   0   2    1:4     0

/АВ/

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