Левски победи убедително Спартак Варна в мач от efbet Лига

Първенство на България по футбол, мачове и класиране от втория кръг на efbet Лига:

Локомотив (София) - ЦСКА-София – 1:1

Левски - Спартак (Варна) - 5:0

в неделя:

Черно море (Варна) - Славия

Пирин (Благоевград) - ЦСКА 1948

в понеделник:

Хебър (Пазарджик) - Септември (София)

Арда (Кърджали) - Берое (Стара Загора)

от петък:

Лудогорец (Разград) - Локомотив (Пловдив) - 2:0

Ботев (Враца) - Ботев (Пловдив) - 3:2

Временно класиране: 1. Лудогорец 2 2 0 0 5:0 6 точки 2. ЦСКА-София 2 1 1 0 4:1 4 3. Левски 2 1 0 1 5:1 3 4. Берое 1 1 0 0 2:1 3 5. Черно море 1 1 0 0 1:0 3 6. Славия 1 1 0 0 1:0 3 7. Хебър 1 1 0 0 1:0 3 8. ЦСКА 1948 1 1 0 0 1:0 3 9. Ботев Враца 2 1 0 1 4:4 3 10. Локомотив Пловдив 2 1 0 1 2:3 3 11. Локомотив София 2 0 1 1 1:2 1 12. Пирин 1 0 0 1 1:2 0 13. Ботев Пловдив 2 0 0 2 2:4 0 14. Арда 1 0 0 1 0:3 0 15. Септември 1 0 0 1 0:3 0 16. Спартак Варна 2 0 0 2 0:6 0