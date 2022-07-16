Миньор Перник и Спартак Плевен започнаха сезона във Втора лига с категорични домакински победи

Мачове от първия кръг във Втора лига по футбол на България:

Витоша Бистрица - Ботев Пловдив II - 1:0

Спортист Своге - Крумовград - 0:2

ОФК Спартак Плевен - Марица Пловдив - 4:0

Миньор Перник - Лудогорец II - 5:1

Струмска слава - Созопол - 2:0

играе се:

Литекс Ловеч - Дунав Русе



понеделник:

ЦСКА 1948 II - Янтра



вторник:

Беласица - Добруджа

от четвъртък:

Монтана - Етър Велико Търново 0:1