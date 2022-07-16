Миньор Перник и Спартак Плевен започнаха сезона във Втора лига с категорични домакински победи

site.btaМиньор Перник и Спартак Плевен започнаха сезона във Втора лига с категорични домакински победи
Мачове от първия кръг във Втора лига по футбол на България:
Витоша Бистрица - Ботев Пловдив II - 1:0
Спортист Своге - Крумовград - 0:2
ОФК Спартак Плевен - Марица Пловдив - 4:0
Миньор Перник - Лудогорец II - 5:1
Струмска слава - Созопол - 2:0
играе се:
Литекс Ловеч - Дунав Русе
понеделник:
ЦСКА 1948 II - Янтра
вторник:
Беласица - Добруджа
от четвъртък:
Монтана - Етър Велико Търново 0:1
/ГК/
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