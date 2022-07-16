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Миньор Перник и Спартак Плевен започнаха сезона във Втора лига с категорични домакински победи

Георги Крумов
Миньор Перник и Спартак Плевен започнаха сезона във Втора лига с категорични домакински победи
Миньор Перник и Спартак Плевен започнаха сезона във Втора лига с категорични домакински победи
Миньор Перник започна сезона във Втора лига с пет гола във вратата на Лудогорец II
Перник,  
16.07.2022 20:28
 (БТА)

Мачове от първия кръг във Втора лига по футбол на България:

Витоша Бистрица - Ботев Пловдив II - 1:0
Спортист Своге - Крумовград - 0:2
ОФК Спартак Плевен - Марица Пловдив  - 4:0
Миньор Перник - Лудогорец II - 5:1
Струмска слава - Созопол - 2:0

играе се:
Литекс Ловеч - Дунав Русе    
 
понеделник:
ЦСКА 1948 II - Янтра     
 
вторник:
Беласица - Добруджа

от четвъртък:
Монтана - Етър Велико Търново           0:1  

/ГК/

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