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ЦСКА-София взе само точка при гостуването си на Локомотив София

Кремена Младенова
ЦСКА-София взе само точка при гостуването си на Локомотив София
ЦСКА-София взе само точка при гостуването си на Локомотив София
снимка БТА, архив
София,  
16.07.2022 20:27
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове и класиране от втория кръг на efbet Лига: 

Локомотив (София) - ЦСКА-София – 1:1

 

по-късно днес:

Левски - Спартак (Варна) 

 

в неделя: 

Черно море (Варна) - Славия

Пирин (Благоевград) - ЦСКА 1948

 

в понеделник:

Хебър (Пазарджик) - Септември (София)

Арда (Кърджали) - Берое (Стара Загора)

 

от петък:

Лудогорец (Разград) - Локомотив (Пловдив) - 2:0

Ботев (Враца) - Ботев (Пловдив) - 3:2

 

Временно класиране:
1. Лудогорец              2  2 0 0  5:0   6 точки 
2. ЦСКА-София             2  1 1 0  4:1   4
3. Берое                  1  1 0 0  2:1   3
4. Черно море             1  1 0 0  1:0   3 
5. Славия                 1  1 0 0  1:0   3 
6. Хебър                  1  1 0 0  1:0   3 
7. ЦСКА 1948              1  1 0 0  1:0   3 
8. Локомотив Пловдив      2  1 0 1  2:3   3
9. Ботев Враца            2  1 0 1  4:4   3
10. Локомотив София       2  0 1 1  1:2   1 
11. Пирин                 1  0 0 1  1:2   0
12. Левски                1  0 0 1  0:1   0 
13. Спартак Варна         1  0 0 1  0:1   0
14. Ботев Пловдив         2  0 0 2  2:4   0 
15. Арда                  1  0 0 1  0:3   0
16. Септември             1  0 0 1  0:3   0

/КМ/

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