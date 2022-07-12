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Васил Минев ще бъде главен съдия на първата среща от новия сезон във Втора лига

Ива Кръстева
Васил Минев ще бъде главен съдия на първата среща от новия сезон във Втора лига
Васил Минев ще бъде главен съдия на първата среща от новия сезон във Втора лига
снимка БТА
София,  
12.07.2022 20:22
 (БТА)

Съдийски назначения за срещите от първия кръг на Втора футболна лига:

14 юли, четвъртък, 20:30 часа
ПФК Монтана 1921 - ФК Етър ВТ
ГС:    Васил Петров Минев    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Тодор Василев Вуков
4-ти:    Иван Стефанов Иванов                
СН:    Йосиф Петров Ронков     
 
16 юли, събота, 18:30 часа
ФК Витоша - Ботев Пд II
ГС:    Михаел Петков Павлов    АС1:    Мартин Иванов Димитров    АС2:    Светослав Станимиров Стойчев
4-ти:    Стилян Стоянов Колев                
СН:    Костадин Георгиев Стоичков     
 
16 юли, събота, 18:30 часа
Спортист 2009 - ФК Крумовград
ГС:    Димитър Цолов Буров    АС1:    Драгомир Руменов Милев    АС2:    Марин Иванов Бонев
4-ти:    Вилиян Весков Видинов                
СН:    Веселин Мишев Добриянов     
 
16 юли, събота, 18:30 часа
ОФК Спартак Пл - ПФК Марица 1921
ГС:    Борис Борисов Попов    АС1:    Владимир Тодоров Ташков    АС2:    Живко Руменов Петров
4-ти:    Кристиян Младенов Тодоров                
СН:    Тихомир Георгиев Боболов     
 
16 юли, събота, 18:30 часа
Миньор - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС:    Стоян Панталеев Арсов    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Дарин Василев Иванов
4-ти:    Любослав Бисеров Любомиров                
СН:    Стефан Иванов Йорданов     
 
16 юли, събота, 18:30 часа
ФК Струмска слава 1927 - ФК Созопол
ГС:    Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Станислав Лазаров Станев    АС2:    Асен Крумов Крумов
4-ти:   Мартин Иванов Марков                
СН:    Владимир Йорданов Владимиров     
 
16 юли, събота, 20:00 часа
ФК Литекс Ловеч - Дунав Русе
ГС:    Кристиян Николов Колев    АС1:    Цветан Гошов Горанов    АС2:    Ивелин Иванов Рашев
4-ти:    Денислав Йорданов Сталев                
СН:    Красимир Иванов Василев     
 
18 юли, понеделник, 18:30 часа
ЦСКА 1948 II - ОФК Янтра 2019
ГС:    Мустафа Севди Шефкет    АС1:    Георги Валентинов Стамболджиев    АС2:    Васил Стоянов Шавов
4-ти:    Георги Иванов Иванов                
СН:    Крум Добринов Стоилов     
 
19 юли, вторник, 18:00 часа
ОФК Беласица - ПФК Добруджа 1919
ГС:    Петър Георгиев Кузев    АС1:    Александър Христов Апостолов    АС2:    Михаел Николаев Денчев
4-ти:    Станимир Георгиев Тодоров                
СН:    Иво Величков Боев     
 
СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.

/ИК/

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