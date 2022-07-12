Васил Минев ще бъде главен съдия на първата среща от новия сезон във Втора лига

Съдийски назначения за срещите от първия кръг на Втора футболна лига:

14 юли, четвъртък, 20:30 часа

ПФК Монтана 1921 - ФК Етър ВТ

ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Тодор Василев Вуков

4-ти: Иван Стефанов Иванов

СН: Йосиф Петров Ронков



16 юли, събота, 18:30 часа

ФК Витоша - Ботев Пд II

ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ти: Стилян Стоянов Колев

СН: Костадин Георгиев Стоичков



16 юли, събота, 18:30 часа

Спортист 2009 - ФК Крумовград

ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Марин Иванов Бонев

4-ти: Вилиян Весков Видинов

СН: Веселин Мишев Добриянов



16 юли, събота, 18:30 часа

ОФК Спартак Пл - ПФК Марица 1921

ГС: Борис Борисов Попов АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Живко Руменов Петров

4-ти: Кристиян Младенов Тодоров

СН: Тихомир Георгиев Боболов



16 юли, събота, 18:30 часа

Миньор - ПФК Лудогорец 1945 II

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Дарин Василев Иванов

4-ти: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Стефан Иванов Йорданов



16 юли, събота, 18:30 часа

ФК Струмска слава 1927 - ФК Созопол

ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Асен Крумов Крумов

4-ти: Мартин Иванов Марков

СН: Владимир Йорданов Владимиров



16 юли, събота, 20:00 часа

ФК Литекс Ловеч - Дунав Русе

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Ивелин Иванов Рашев

4-ти: Денислав Йорданов Сталев

СН: Красимир Иванов Василев



18 юли, понеделник, 18:30 часа

ЦСКА 1948 II - ОФК Янтра 2019

ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ти: Георги Иванов Иванов

СН: Крум Добринов Стоилов



19 юли, вторник, 18:00 часа

ОФК Беласица - ПФК Добруджа 1919

ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Михаел Николаев Денчев

4-ти: Станимир Георгиев Тодоров

СН: Иво Величков Боев



СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.