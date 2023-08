Премиери от Кан са сред първите селектирани за Европейските филмови награди

Европейската филмова академия обяви първите селектирани продукции за Европейските филмови награди 2023 г., сред които са премиерите от тазгодишното издание на фестивала в Кан "Анатомия на едно падане", "Как да правим секс" ("How To Have Sex"), "Старият дъб" и "Подстрекателка" (Firebrand), съобщи електронното издание Скрийн дейли.

"Анатомия на едно падане" донесе "Златна палма" на френската режисьорка Жюстин Трие в Кан тази година. Дебютният "How To Have Sex" на британката Моли Манинг Уокър спечели голямата награда в секция Особен поглед в Кан. Продуцент на филма, който проследява група тийнейджърки на ваканция, е Константинос Контовракис, продуцент и на "Идиотският триъгълник", който спечели четири награди на церемонията през 2022 г.

"Старият дъб" на британския режисьор Кен Лоуч представя битката на собственик на пъб да го запази като единственото останало място за среща на местните хора в миньорско селище. Алисия Викандер е Катрин Пар, шестата съпруга на крал Хенри Осми, в чийто образ влиза Джуд Лоу, във филма "Подстрекателка" (Firebrand) на бразилеца Карим Айнуз.

Сред другите селектирани продукции са и други премиери от Кан като "Паднали листа", "Химера", "Животинско царство", "Случаят Голдман", "Затвори очи".

За Европейските филмови награди 2023 могат да се конкурират европейски игрални продукции, чието официално представяне на голям екран е между 1 юни 2022 г. и 31 май 2023 г. Друг критерий е филмите да са дело на европейски режисьор или на режисьор, който е базиран в Европа или е работил поне пет последователни години в европейската филмова индустрия.

През септември се очаква да бъдат обявени още селектирани продукции за наградите. През следващите седмици 4600-те членове на Европейската филмова академия ще започнат да гледат и да гласуват за подбраните филми. На 7 ноември, въз основа на гласовете на членовете на академията, ще бъдат обявени номинираните продукции в категориите европейски филм, режисьор, актьор, актриса, сценарист, както и за европейски документален филм. Лауреатите ще бъдат обявени на наградната церемония на 9 декември в Берлин.

На церемонията ще бъдат отличени и най-добрите оператор, монтажист, дизайн на продукция, музика, звукови и визуални ефекти. За тези категории няма да има номинации, победителите ще бъдат определени от осемчленно жури.