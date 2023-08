Портрет на Хари Стайлс, нарисуван от Дейвид Хокни, ще бъде показан в Лондон

Картина, изобразяваща поп звездата Хари Стайлс и създадена от британския художник Дейвид Хокни, ще бъде показан в Националната портретна галерия в Лондон, предаде ДПА/ Пи Ей мидия.

Творецът, който е на 86 години, е нарисувал изпълнителя на хита "As It Was" в студиото си в Нормандия, Франция.

Картината е сред повече от 30 нови портрета, които ще бъдат показани за първи път при откриването на изложба на Дейвид Хокни на 2 ноември.

Портретът на Стайлс изобразява певеца, облечен в оранжево-червена жилетка с перлена огърлица и сини дънки. Той е бивш член на момчешката група "Уан дайрекшън", която беше създадена в рамките на музикалния формат "Екс фактор" през 2010 г.

Хари Стайлс има три издадени албума като солов изпълнител, като сред тях е "Harry's House" от 2022 г., покорил световните музикални класации.

В галерията в Лондон ще бъдат показани също портрети на майката на Хокни - покойната Лора Хокни; на приятелката му, модната дизайнерка Силия Бъртуел; на бившия му партньор Грегъри Евънс, както и на хора от Нормандия, където творецът живее.

Изложбата беше представена в Националната портретна галерия само за 20 дни през 2020 г., преди затварянето й заради пандемията от КОВИД-19.

Освен 33-те нови творби на Дейвид Хокни са представени и рисунки, създадени в Париж в началото на 70-те години на ХХ век, както и селекция от картини от 80-те години на ХХ век, когато художникът създава автопортрет всеки ден в продължение на два месеца.

"Затварянето на тази петзвездна изложба през 2020 г. само 20 дни след откриването беше изключително разочароващо за галерията и многобройните й посетители, което я прави сега още по-значима", казва Сара Хаугейт, която е старши куратор в Националната портретна галерия в Лондон.

"Сега, обновена с над 30 нови енергични и проникновени портрета на приятели и посетители в студиото на художника в Нормандия, за мен е истинска привилегия да имам възможността отново да си сътруднича с Дейвид Хокни", допълва тя.