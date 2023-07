С български и колумбийски танци закриха Международния фолклорен фестивал "Фолклор без граници" в Добрич

Колумбийски и български ритми радваха публиката в последната вечер на международния фестивал "Фолклор без граници" в Добрич.

На сцената в третата вечер се изявиха Професионален фолклорен ансамбъл "Добруджа" с главен художествен ръководител Стоян Господинов и Колумбийската фолклорна културна фондация от град Сантяго де Кали.

Колумбийска фолклорна културна фондация от град Сантяго де Кали е създадена да разпространява колумбийския фолклор чрез музиката и танца. Артистите са с богат международен опит като посланици на мира и изкуството, представяйки културната идентичност на цял един народ. Те представиха традиционни за различните области танци, а някои от музикалните инструменти на оркестъра са автентични за коренното население.

Професионален фолклорен ансамбъл "Добруджа" зарадва многобройната публика с традиционни български ритми. Негова основна задача е да издирва, съхранява и популяризира фолклорното наследство на добруджанския край. С богатите си програми е печелил многобройни награди и призови места. През дългогодишното си съществуване ансамбълът е изнесъл хиляди самостоятелни концерта и участия в съвместни концерти.

Фестивалът бе закрит под бурни аплодисменти и общо изпълнение на песента "We are the World".