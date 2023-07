Американската певица Мицки разкри, че ще издаде нов албум

Американската певица Мицки заяви, че ще издаде нов албум, съобщи ЮПИ.

32-годишната изпълнителка и автор на песни обяви, че предстои да издаде седмия си студиен албум, озаглавен „The Land Is Inhospitable and So Are We“. Мицки сподели новината във видео, публикувано в Инстаграм.

Мицки ще издаде първия сингъл от албума тази сряда. Певицата не разкри заглавието на песента, нито датата на излизане на пълния албум.

„The Land is Inhospitable and So Are We“ ще бъде първият албум на звездата след излизането на записа „Laurel Hell“ през февруари 2022 г.

Певицата е известна с хитовете „Happy“, „Nobody“, „Working for the Knife“ и „The Only Heartbreaker.“