Певецът Чонгкук стана вторият член на корейската група „Би Ти Ес“, заел първата позиция в класацията „Хот 100“ на „Билборд“

Певецът Чонгкук се превърна във вторият член на корейската група „Би Ти Ес“, заел първата позиция в класацията „Хот 100“ на „Билборд“, след като песента „Like Crazy“ на Джимин се класира под номер 1 през април, съобщи „Билборд“.

Рапърката Лато също отбеляза първата си поява на първото място в „Хот 100“ с песента на Чонгкук „Seven“ с нейно участие.

Класацията „Хот 100“ обединява стрийминг данните в САЩ за песни от всички жанрове (стримийнг на официалното аудио и официалното видео към всяка песен), радиоизлъчването на парчетата, както и данните за цялостни продажби.

Със своите общо шест първи места в „Хот 100“ като пълен състав, както и постижениета на Чонгкук и Джимин с по едно първо място всеки, „Би Ти Ес“ се присъединиха към групи „Бийтълс“, „Блек Айд Пийс“, „Дестинис Чайлд“ и „Дженесис“ като единствените състави, постигнали този успех като групи и като отделни членове.

„Try That in a Small Town“ на Джесън Олдийн дебютира под номер 2 в класацията. Песента, която излезе през май, дебютира с най-големите продажби за кънтри песен за една седмица от над 10 години насам. На 18 юли „Билборд“ потвърди, че компания „Си Ем Ти“ е изтеглила официалното видео към песента едва три дни след като то излезе. Видеоклипът на песента включваше кадри на горящ американски флаг, протестиращи в конфронтация с полицията, грабители, които разбиват витрина и крадци, които ограбват магазин. Клипът предизвика критика относно намерението и посланието на песента. „Try That in a Small Town“ също така зае първата позиция в класацията „Хот Кънтри Песни“, която използва същата методология за данни като „Хот 100“.

„Last Night” на Морган Уолън се спусна до номер 3 в класацията, след като прекара 14 седмици на върха, а „Calm Down“ на Рема и Селена Гомес е на четвърто място в „Хот 100“.