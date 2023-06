Красимира Буцева показва справянето с травмата и психичното здраве в новата си изложба

Травмата, справянето с нея, психичното здраве и потенциала на изкуството да адресира тези аспекти са темите на изложбата на Красимира Буцева The Shimmer of a Possibility („Блясъкът на възможността“ - от англ. ез.). Неин куратор е Васил Владимиров ще може да бъде посетена в „Ко-оп“ от 22 юни до 20 юли, съобщават от галерията.

Организаторите на изложбата разказват, че това е първият опит на авторката да се фокусира върху собствената си история, а не върху тази на другите. „Тя го възприема като лично предизвикателство, признавайки наличието на уязвимост и себепознание, които липсват в работата ѝ с разкази на други хора. Въпреки това този опит служи и като форма на самопомощ за нейната артистична практика“, казват те.

„Винаги съм намирала за по-подходящо да разглеждам една тема, от различни посоки и през различни медии, така може би се постига по-добър опит за цялост” - казва Красимира Буцева.

В рамките на изложбата ще бъде представено печатно издание, създадено в колаборация с артистките Джудит Хаман и Луана Лоич. В публикацията се разглеждат и дискутират различни методи за грижа към себе си, ритуали от творческите практики, както и идеи, свързани с принадлежността. Изданието и избраните аудио-визуални размисли на авторката, заедно засягат работата с травмите, упражнения за заземяване, разбирането и помненето чрез тялото в личен и творчески контекст, казват организаторите на събитието.

Красимира Буцева е визуален артист и изследовател, базирана между София и Лондон. Красимира използва видео, фотография, инсталация, звук и текст, и работи с теми като политическо насилие и травматична памет. Тя е лектор в бакалавърската програма Фотография в Лондонския колеж по комуникации към Университета по изкуствата. Красимира Буцева е един от основателите на Revolv Collective и куратор на архива History in Between. Участвала е в самостоятелни и групови изложби, като някои включват „Съседите: форми на травмата“ (1945-1989) в СГХГ и студио The Neighbours, София (2022), „Дали сме комунистки?“, гара, София (2022), „Честоти на травмата“, галерия „Структура“, София (2022), Camera Obscura, Voloshyn Gallery, Kiev, Ukraine (2023), „Игли в купа сено“, Национална художествена галерия (2023), Orbits, Seen Fifteen Gallery, Лондон (2022), „История помежду“, Софийски исторически музей (2020), „Фотография & Скулптура“, AMP Studios, Лондон (2019), Brighton Photo Fringe, Phoenix Gallery, Брайтън (2018), Pingyao International Photography Festival, Пингуао (2016).

/ВСР