Hollywood Vampires представят „Челюсти“ като концерт на ужасите

Черепи, челюсти, влечуги, извънземни същества и скелети се появяваха на мултимедийната стена по време на концерта на Hollywood Vampires.

В столичната зала „Арена София“, пред близо 10 000 души, Джони Деп, Алис Купър и Джо Пери изнесоха 90-минутен концерт на впечатляваща сцена с размери 25 на 15 метра, и като допълнение към цялостната визия – над супергрупата бяха надвиснали огромни зъби, създадени в Нидерландия специално за турнето.

Алис Купър, Джони Деп и Джо Пери, които сега са съответо на 75, 60 и 72 години, създават Hollywood Vampires в памет на рок звездите, починали през 70-те години. Специално място – с инструментал – бе отделено на легендарният британски китарист Джеф Бек, който почина през януари на 78-годишна възраст.

Сетлистът включваше едни от най-големите хитове на легенди като The Who, AC/DC, Led Zeppelin, Дейвид Бауи, Motörhead, Aerosmith, Killing Joke. Имаше и собствен репертоар от последния им студиен албум Rise (2019), който включва синглите Heroes, The Boogieman Surprise и Who’s Laughing Now, както и My Dead Drunk Friends от 2003 г.

След изпълнението на The Jack, Алис Купър се пошегува: She got the jack, we got Johnny. После нарече Джони Деп чудесен човек. Самият актьор предизвикваше бурни овации сред публиката при всяко свое соло на китарата или вокално изпълнение, или дори само, когато го даваха в близък план на двата екрана в залата.

Единственият бис бе School's Out на Алис Купър, в която той включва и част от Another Brick in the Wall Part 2 на Pink Floyd.

Българската група Sevi и италианците от Red Roll свириха тази вечер преди Hollywood Vampires.

Американската супергрупа Hollywood Vampires е създадена през 2015 година и носи името на небезизвестния клуб на знаменитости, създаден от Алис Купър през 70-те години на миналия век. В него членуват рок величия като Джон Ленън (The Beatles), Кийт Мун (The Who) и Мики Доленц (The Monkees). Hollywood Vampires има издадени два студийни албума с участието на гост музиканти от ранга на Пол Маккартни (The Beatles), Слаш (Guns N' Roses) и Брайън Джонсън (AC/DC).