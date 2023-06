Писатели от България и Украйна дискутираха по темата за фентъзи и научна фантастика

Наталия Матолинец от Украйна, българският писател и преводач Владимир Полеганов и преподавателят по фантастична и утопична литература Александър Попов дискутираха темата за фентъзи и научна фантастика. Събитието се проведе тази вечер в ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Дискусията бе на английски език и бе озаглавена Other Worlds: Fantasy and Sci-Fi from Both Sides of the Ocean (Други светове: фентъзи и научна фантастика от двете страни на океана). В ролята на модератор влезе студентът Огнян Тенев.

„Това събитие е част от ежегодния ни фестивал „СтолицаЛитература“, което провеждаме от 2009 година без прекъсване“, каза пред БТА Виолета Радкова, председател на фондация „Елизабет Костова“. Както БТА писа, темата на 15-ото издание на фестивала е „Загуба и скръб“.

„Темата е продиктувана от контекста на продължаващата агресия в Украйна, последиците от пандемията, всички катаклизми, които ни спохождат отвън и отвътре“, обясни Радкова. Затова решили тази година да поканят двама украински автори. „Да разкажат какво е да пишеш за други светове, за фантастични светове в условия на война, когато буквално покривът над главата ти пада. И поканихме двама страхотни украински автори на фентъзи и научна фантастика – Наталия Матолинец и Володимир Аренев“, допълни тя. На Володимир Аренев не му било позволено да напусне страната си, затова не успя да присъства на дискусията.

Според председателя на фондация „Елизабет Костова“ писането на фентъзи в такива критични моменти е утеха и място, където да се излекуваш и да се съхраниш, да може пак да излезеш в агресивния свят.

„Аз съм автор на седем книги, творя предимно във фантастичния жанр, казва украинската писателка Наталия Матолинец. „Градското фентъзи е много интересно за мен“, допълва тя. Обича да пише за места в Източна и Централна Европа. Харесва ѝ идеята, че градската фантастика позволява да се свържем с миналото, като внесем в него малко магия.

„Аз съм изследовател на този жанр фантастиката. Преподавам в Софийския университет, занимавам се с писане на статии, вземам участие в дискусията като изследовател, не толкова като писател“, каза пред БТА Александър Попов, участник в дискусията.