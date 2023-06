Васил Петров откри фестивала "Цветовете на джаза" в Стара Загора

Стотици старозагорци и гости на града се насладиха на изпълненията на Васил Петров, който откри тазгодишното издание на фестивала „Цветовете на джаза“ в Стара Загора. Изпълнителят представи любими джаз стандарти, боса нова теми, поп хитове в джаз интерпретация заедно с виртуозните инструменталисти Йордан Тоновски (пиано), Кристиан Желев (ударни), Христо Минчев (бас).

Веднага след него на специално изградена сцена в античния комплекс "Августа Траяна" се качи Гвардейският представителен духов оркестър към Националната гвардейска част с главен диригент подполковник Ради Радев. Магията и професионализмът на 50 музиканти на една сцена завладяха публиката.

"Аплодисменти тази вечер заслужават и всички, които реализират този така чакан и обичан фестивал в нашия град, но и публиката, която се наслаждава на добрата програма и изпълнения. Очаква ви вълшебно преживяване – забавлявайте се, използвайте тези моменти за откъсване от ежедневието, споделете време със семейство и приятели", каза по време на откриването заместник-кметът на община Стара Загора Милена Желева.

За първа година тридневният джаз форум носи името "Цветовете на джаза". Името е измислено от новия ръководител на Общинския духов оркестър диригент Виктор Крумов. „Нарекохме фестивала по този начин, за да покажем, че джазът е многолик, разнообразен. Вярвам, че всеки ще намери по нещо за себе си“, каза той пред присъстващите.

Утре на сцената ще се качат Надя Тончева, която ще представи проекта "Бразилиадо", и Група "Акага".

В последния фестивален ден за първи път в Стара Загора ще бъде представен най-новият албум на "Живко Петров трио" (JP3) - On The way. Триото е в състав Живко Петров (пиано), Димитър Карамфилов (контрабас), Димитър Семов (ударни). А "Trombobby x C-Mo и Единствените им приятели" ще закрият фестивала.

Искаме да представим на публиката по-широк спектър на джаза във всичките му форми – класически, етно, експериментален. Палитрата ще е пъстра и ще разкрие и експерименталния спектър. До момента се залагаше на малко по-класическа концепция, която смятаме да отворим, за да привлечем още повече интерес, разказа ръководителят на Общинския духов оркестър Виктор Крумов, който е сред съорганизаторите на събитието.

Музикалният форум тази година ще се проведе между 8 и 10 юни в Стара Загора. Програмата във всички фестивални дни започва в 19:00 часа.