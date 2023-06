„Срещи на младото европейско кино“ предлага безплатни събития за деца и младежи

Деветото издание на „Срещи на младото европейско кино“ за поредна година предлага безплатни събития за младата публика от днес до 25 юни в София, съобщават организаторите от сдружението „Арте урбана колектив“.

Предвидени са прожекции на оригинална селекция от европейски филми, киноконцерт, работилници, обучения за учители, възпитатели в детски градини, професионалисти, работещи с деца и младежи в сферата на изкуствата, културата и неформалното образование. Локациите са във Френския институт, „Гьоте институт“ и Чешкия център. Входът е свободен след предварителна регистрация.

Сред филмите и специалните събития тази година са класиката на словенското кино „Щастие на каишка” на режисьора Яне Каучич, унгарският документален „Проект: Баба“ на режисьора Балинт Ревеш, в който трима внуци изследват невероятното минало на техните баби, френският документален филм „Напред, деца!“ (реж. Тиери Демезиер и Албан Турле), който разказва как хип-хоп танците се внедряват като отделна дисциплина в престижна парижка гимназия, както и документалният поетичен филм „Пианото на Припят“ на реж. Елиска Цилкова, придружен от специална дискусия и работилница, в която младите участници ще експериментират различни техники за манипулация на полароид.

Друга работилница, която ще се състои за първи път по време на фестивала, е за рисуване на лента. След като се запознаят с филмова селекция от програма за кинообразование CinEd, включваща експериментални филми, както и такива от началото на киното, всички те заснети на лента, която впоследствие е оцветена, младите участници ще имат възможността да експериментират с филмовата лента.

Младежите ще могат да се запознаят и с класиката „Страхът изяжда душата“ на режисьора Райнер Вернер Фасбиндер, както и с любимия на младежката публика „Кралица на комедията“ на реж. Сана Ленкен от Швеция.

Освен младежката, и широката публика е поканена на няколко специални прожекции. Това са германския документално-експериментален филм First Time (The Time for All but Sunset – Violet) на режисьора Николаас Шмид – поетичен и музикален разказ за самотата, пътуването и силата на цветовете, на превърналия се в хит френски филм „Не ми пука“ (реж. Еманюел Мар и Жули Льокустр) с популярната актриса Адел Екзаркопулос, както и програма от съвременни късометражни немски филми, които включват актуални, социално ангажирани теми, вълнуващи младежите в Германия днес.

Тазгодишната филмова селекция на „Срещи на младото европейско кино“ ще представи и няколко програми от късометражни филми за най-малките зрители (от 3 до 7 години). Това са тематичните „Спри и се завърти“, „Светът в рамка“, част от каталога на европейския проект Cinemini Европа, както и програма от чешка анимация. Всички прожекции са придружени от кратки работилници, в които най-малките зрители рисуват, танцуват и споделят емоции от видяното на големия екран.

За поредна година, организаторите канят учителите и всички, занимаващи се с артистично образование с деца и младежи, на две обучения. Първото е свързано с интердисциплинарния подход на преподаване и връзката му с киното, а второто е посветено на ранното детско развитие чрез творчески дейности и е насочено към учители в детски градини и предучилищни групи в училище, студенти в педагогически специалности, професионалисти, работещи с деца в занимални и детски работилници.

/ДД

Срещи на младото европейско кино - фестивал за деца и младежи from Arte Urbana Collectif on Vimeo.