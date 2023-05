На 83 години почина Кралицата на рокендрола Тина Търнър; Белият дом нарече кончината й "огромна загуба"

На 83 години почина Кралицата на рокендрола Тина Търнър, съобщи нейна говорителка, цитирана от Ройтерс.

Търнър е починала след дълго боледуване в Кюснахт, близо до Цюрих в Швейцария, уточни говорителката й.

"С огромна тъга съобщаваме за смъртта на Тина Търнър", се казва в изявление, публикувано днес в официалния акаунт на роклегендата в "Инстаграм" и цитирано от Франс прес. В него се подчертава, че американската певица, получила швейцарско гражданство, оставя "след себе си най-великото си дело: своята музика".

"С музиката си и с безкрайната си страст към живота тя запленяваше милиони почитатели по света и вдъхновяваше бъдещите звезди", отбелязва още изявлението.

Изпълнителката на хитове "Proud Mary" и "The Best", известна с буйната си руса "грива" и обезоръжаваща усмивка, завладяваше публиката с взривяващото си сценично поведение. В течение на кариерата си, започнала през 50-те години на миналия век в САЩ, тя печели осем награди "Грами" (американските музикални награди).

Тина ще бъде запомнена с тесните дънки, къси поли и високи токчета, но най-вече с неподражаемия си глас, с вкуса си към музикални експерименти и затрогващите балади, както и с неизчерпаемата си енергия на сцената. Сред многобройните й хитове са песните Typical Male, Private Dancer, Better Be Good to Me и What's Love Got to Do with It. С годините тя се превърна в явление, а завладяващите й песни превземаха класациите.

Тина Търва беше символ и кончината й е огромна загуба, заяви говорителката на Белия дом Карин Жан-Пиер.

Научавайки по време на пресконференция, че "Кралицата на рока" е починала, говорителката на президентството заяви, че самата тя е "много голяма нейна почитателка" и добави, че в мислите си е със семейството и приятелите й.