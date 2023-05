България споделя павилион на кинофестивала в Кан с още седем държави

България ще има своето място на филмовия пазар, съпътстващ 76-ото издание на филмовия фестивал в Кан. Нашият национален представителен щанд (павилион 131) е споделен с още шест балкански държави и Кипър, съобщиха на БТА от Националния филмов център (НФЦ).

В рамките на фестивала, който започва на 16 май, НФЦ организира и две събития, на които се очаква да дойдат професионалисти от сферата на продуцентството, разпространението, както и режисьори, партньори, колеги от различни страни.

На 20 май е събитието Happy Hour, съвместно с Кипър, в павилион 131, а на следващия ден – There Is No Place Like Now, в павилион 116 – съвместно с Израел, на тема копродукции и общи проекти. От българска страна ще презентират Петър Тодоров, изпълнителен директор на НФЦ и Севда Шишманова – продуцент, режисьор и журналист.

Тази година имаме селектиран и български продуцент за Producers on the Move в Кан – Ваня Райнова, допълват от НФЦ. Инициативата на European Film Promotion има за цел да представи обещаващи европейски продуценти, свързвайки ги с потенциални партньори за копродукции. Едноседмичният интензивен престой подкрепя позициите им в индустрията, осигурявайки солидна и работеща платформа за следващото поколение кинотворци.

Българското участие е възможно с финансовата подкрепа на НФЦ, допълват още от НФЦ.

/ДД