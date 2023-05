Ед Шийран нарича твърденията за плагиатство „обидни“

Музикантът Ед Шийран нарече „обидно“ и категорично отрече твърдението, че е плагиатствал в своя песен класическото парче на Марвин Гей „Let's Get it On“. Това се случи през втория ден, през който певецът дава показания пред съдебни заседатели по дело за авторско право в Ню Йорк, съобщава Ройтерс.

Както и миналата седмица, британският певец и автор на песни свири на китара и пя от свидетелската скамейка, за да подчертае своята теза, като каза на съдебните заседатели, че песента му „Thinking Out Loud“ всъщност е била вдъхновена от ирландския музикант Ван Морисън.

„Намирам за наистина обидно да посветя целия си живот на това да бъда изпълнител и автор на песни и някой да го омаловажава“, каза Шийран, който е съден от наследниците на съавтора на Марвин Гей – Ед Таунсенд.

Миналата седмица адвокатите на наследниците показаха видеоклип на Шийран, който преминава безпроблемно между „Thinking Out Loud“ и „Let's Get it On“ в изпълнение на живо, което според тях е равносилно на признание, че е откраднал песента. Шийран каза, че той и други изпълнители често изпълняват такива „смесвания“ и че в други случаи е комбинирал „Thinking Out Loud“ с „Crazy Love“ на Ван Морисън и „I Will Always Love You“ на Доли Партън.

Той също така смята, че експертният свидетел на наследниците е променил песента му, за да направи акордите и мелодията да прилича повече на „Let's Get It On“. „Не знам защо му е позволено да бъде експерт“, добави той.

Шийран стана заядлив при кръстосания разпит на Патрик Франк, адвокат на наследниците. Той се присмя на въпросите на Франк за това колко често си сътрудничи с други хора при писането на песни, което според него е обичайна практика. „Вие не откривате топлата вода в този случай“, каза изпълнителят.

Съавторката на Шийран Ейми Уадж взе думата, след като той разказа на съдебните заседатели за приятелството им и за това, че сътрудничеството им датира от 17 години. Тя също отрече да е копирала „Let's Get It On“ и посочи други песни със същите акорди като „Thinking Out Loud“, включително „You're Still The One“ на Шаная Туейн.

Ако Шийран бъде признат за отговорен, ще има втори съдебен процес за определяне на размера на обезщетението.