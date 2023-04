Група "Ентър Шикари" оглави британската класация за албуми

Рокгрупа "Ентър Шикари" оглави за първи път британската класация за албуми с "A Kiss for the Whole World", съобщи сайтът на официалната компанията, която следи продажбите.

"A Kiss for the Whole World" е седмият албум на английската група. Досега нейни пет албума са влизали в топ 10 на класацията, като най-високо се изкачи "Nothing Is True And Everything Is Possible" от 2020 г. - на второ място.

На второ място в британската класация за албуми е рукгрупата "1975" с "Live with the BBC Philharmonic Orchestra". Албумът беше издаден за Деня на магазините за плочи 22 април.

Дуетът "Евритинг бът дъ гърл" е трети с "Fuse". Следват "folklore - The Long Pond Studio Sessions" на Тейлър Суифт и "The Highlights" на Уикенд.

Британската класация за сингли оглавяват Калвин Харис и Ели Голдинг с "Miracle". Следва Daylight" на Дейвид Къшнър и и "Wish you the Best" на Луис Капалди.