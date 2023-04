Още имена се включват в програмата на Sofia Live Festival

Британската електронна трип-хоп формация Unkle, гръцка рок група 1000mods, KiNK и Рейчъл Роу се включват в програмата на Sofia Live Festival, съобщават организаторите на фестивала.

Музикантите от Unkle пристигат за първи път в България и ще оглавят основната сцена на фестивала, на 23 юни. Тогава ще се представи и българският диджей и продуцент Страхил Велчев - KiNK, в компанията на Рейчъл Роу.

През последните 30 години Джеймс Лъвел е в челните редици на световната клубна култура. Известен е с еклектичните си сетове и с продуцентската си работа под псевдонима Unkle. Той продуцира албумите си с музиканти като Том Йорк, Ричард Ашкрофт, Брайън Емо и Джош Хом. Албумът The Road: Part II / Lost Highway оглавява класацията за електронен албум на Billboard през 2019 г.

С Unkle, Левъл печели наградата MPG за ремикс на годината цели четири пъти през последните седем години и прави ремикси на песни за много различни творци като Бек, London Grammar и др. През март 2021 г. Unkle издава първата част от микстейп проекта Ronin I, който включва синглите Do Yourself Some Good и If We Don’t Make it. През 2022 г. пусна и втората част - Rōnin II.

С излизането на дебютния албум Super Van Vacation през септември 2011 г., 1000mods взривяват европейската музикална рок сцена със своята тежест, чудовищни ритми и любов към винтидж звученето, посочват от Sofia Live Festival. Следват албумите Vultures и Repeated exposure to..., който се приема като безспорен шедьовър както от стари, така и от нови фенове.

През 2020 г. излиза четвърти студиен албум Youth of Dissent, продуциран от Мат Бейлс (Pearl Jam, Mastodon, Isis, Soundgarden).

Както писа БТА, Sofia Live Festival ще се състои от 23 до 25 юни на арена „София“ в Борисовата градина. /ДД