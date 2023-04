Книгата „Патогенеза“ на Джонатан Кенеди разглежда заразите като двигател на човешката история

Микробите и вирусите до голяма степен са отговорни за всичко в човешката история - от упадъка на неандерталците до сегашната бедност в части от Африка. Тази необичайна теза застъпва Джонатан Кенеди в новата си книга „Патогенеза: История на света в осем епидемии“, представена от АП.

Джонатан Кенеди е писател и преподавател в университета „Куин Мери“ в Лондон. Изследванията му са посветени на връзката между политиката и здравето. Неговата кратка история на света от палеолита до наши дни предлага различен поглед към много от големите събития в миналото. Някои от заключенията на Кенеди са просто спекулации, като например идеята му, че смъртоносните епидемии в Римската империя са довели до бързия възход на християнството. В условията на толкова много смърт, пише той, новата религия е предложила по-примамлива представа за задгробния живот от езичеството.

Повечето от наблюденията му обаче са подкрепени от исторически изследвания и са по-убедителни. Показвайки как патогените са помогнали на испанците да завладеят Централна и Южна Америка, Кенеди обяснява, че европейските болести, включително дребна шарка и морбили, са убили или обезсилили по-голямата част от местното население, което не е имало имунитет срещу непознатите дотогава болестотворни организми. Смята се, че само една епидемия през 1545 г. е убила до 80% от коренното население на Мезоамерика. Смъртта и разрушенията също така ускоряват тяхното религиозно покръстване, тъй като много от останалите коренни жители, заедно с испанците, виждат в това доказателство, че християнският Бог е по-висш, убеден е Кенеди.

От другата страна на Атлантическия океан Кенеди обяснява как устойчивостта към инфекциозните болести - особено маларията и жълтата треска, разпространени в някои части на Африка на юг от Сахара, стимулира търговията с роби. Вероятността африканците да умрат в плантациите в Новия свят била по-малка от тази за европейците, а голяма част от местното население вече е било унищожено. Последвалото свързване на африканците с робството допринася за идеологията на превъзходството на белите, която продължава да влияе върху начина, по който афроамериканците се третират днес, пише Кенеди.

Наличието на малария и жълта треска също попречва на европейците да колонизират вътрешността на Африка, но само за известно време. Това се променя, когато е открит хининът, който помага за предотвратяване на смъртта от малария. Но тъй като процентът на смъртност и болести все още е висок, колониите привличат отчаяни и безмилостни хора с желание да натрупат бързо състояние и да се измъкнат. Според Кенеди именно болестите са помогнали да се създадат жестоките ограбващи колониални практики на места като Конго, чиито последици все още се усещат в крайната бедност на тези страни.

Бедността, включително в богати страни като САЩ, е нещо като съвременна чума, която убива милиони хора всяка година както с инфекциозни, така и с незаразни болести като диабета, твърди Кенеди в последната глава на книгата си. Според него тези здравни проблеми, свързани с бедността, на свой ред са свързани с по-висока смъртност по време на пандемията КОВИД-19.

Кенеди завършва книгата със страстен призив за разходи за обществено здраве и за превенция на болестите. Опирайки се на примери за успешни кампании в областта на общественото здравеопазване в цялата книга, той твърди, че подобна инвестиция ще подобри както човешкия живот, така и ще укрепи икономиките.

„Pathogenesis: A History of the World in Eight Plagues," by Jonathan Kennedy (Crown); „Патогенеза: История на света в осем епидемии“ от Джонатан Кенеди (изд. „Краун“)