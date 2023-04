„Времеубежище“ на Георги Господинов влезе в краткия списък с номинации за „Букър“

Романът „Времеубежище“ на Георги Господинов влезе в краткия списък с номинации за международната награда „Букър“. Книгата е една от общо шестте избрани произведения, измежду които ще се определи новият носител на приза, съобщава „Гардиън“.

„Времеубежище“ е преведен на английски език от Анджела Родел, която също е част от номинацията за „Букър“. Останалите книги в краткия списък са „Boulder“ от Ева Балтасар, „The Gospel According to the New World“ от Мариз Конде, „Whale“ от Чхон Мьон-гуан, „Standing Heavy“ от Патрик Арманд-Гбака Бреде – Гааз и „Still Born“ от Гуадалупе Неттел.

Председател на журито на тазгодишното издание на отличието е носителката на „Гонкур“ Лейла Слимани.

Наградата „Букър“ се връчва от 1969 г., а сред носителите й са Салман Рушди, Маргарет Атууд, Казуо Ишигуро, Джулиан Барнс и др. През 2005 г. започва да се присъжда и международният „Букър“, който е за книги в превод. Първият носител е Исмаил Кадаре.

Наградата е в размер на 50 000 британски лири и се разделя между автора и преводача на книгата-победител. Носителят на приза за 2023 г. ще бъде обявен на 23 май. / ГН