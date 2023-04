Три български групи свирят заедно и за първи път в Лондон

Cool Den, No More Many More и „Керана и космонавтите“ свирят заедно и за първи път в Лондон. Събитието е в Тhe 100 Club на 16 юни тази година, съобщават от Projector Plus.

По думите им в меката на рокендрола живеят близо 30 000 българи, които обичат българската музика. След като няколко пъти забавляваха публиката в София, трите групи излизат извън пределите на страната, за да се срещнат с феновете си във Великобритания.

No More Many More свири алтернативен рок с ефектни хип-хоп елементи и социални текстове, в които не се страхуват да изразят своята силна и активна гражданска позиция и мнение. Типичните за тях мелодии и мъжки двугласия присъстват и в трите им настоящи албума. Групата работи по своя четвърти албум, който предстои да излезе през 2023 г.

Cool Den е най-младата група в триото. Имат два албума. „Може да звучи смешно, но музиката винаги трябва да е органична и естествена. За мен винаги е било естествено някоя социална тема да задвижи творческата ми енергия“, казва Никола Симеонов – фронтмен и китарист на групата, която свири „песни за хората“.

„Керана и космонавтите“ има нова песен и видео - „Кръг“, и разпродаден концерт в София. „Бутиковото гурме“ - така Керана нарича музиката си.

/ДД