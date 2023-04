Писателката Джуди Блум е притеснена от премахването на някои от книгите й от училищните библиотеки в САЩ, съобщи Би Би Си. Причината за това са темите, които Блум засяга в творчеството си.

Половата идентичност, расата и сексуалността са теми в книгите на Блум, заради които училище във Флорида взе решение да спре достъпа до тях в библиотеката си.

Това е нетолерантност във всяка една област, коментира писателката пред Би Би Си.

Романите на Джуди Блум са преведени на 32 езика и са продадени в повече от 90 млн. копия. Адаптация на романа й от 1970 г. "Are You There God? It's Me Margaret" ("Там ли си, Господи? Аз съм Маргарет") ще има премиера през май. В него участват актрисите Рейчъл Макадамс и Кати Бейтс. Сюжетът е за младо момиче, което открива сексуалната си идентичност в пубертета.

Книгата има няколко литературни награди и е изключително популярна сред тийнейджърите.

Не очаквах, че ще се върнем в 80-те, каза авторката по повод забраната на книгите й в библиотеките.