Пътят на (не)познатия Ки Хи Куан - достоен за сюжет на филм

Поколението, израснало с филмите за Индиана Джоунс, познаваше Малчо. Момчето, на чието място сигурно са искали да бъдат мнозина, се впусна в приключението заедно с Харисън Форд и Кейт Капшоу под зоркото око на режисьора Стивън Спилбърг във втория филм от поредицата "Индиана Джоунс и храмът на обречените". Едва ли някой обаче знаеше името на детето, превъплътило се в образа на малкия приключенец. Днес то е известно на всички - порасналият Малчо е актьорът Ки Хи Куан, който сбъдна своята американска мечта, извървявайки пътя от бежанец от Виетнам до носител на "Оскар".

Ки Хи Куан, известен и като Джонатан Ки Куан, като дете е звезда в две от най-големите приключенски продукции на 80-те години на миналия век. Година след "Индиана Джоунс и храмът на обречените" (1984) той играе любителя на джаджи Дейта във филма "Дяволчетата" (1985), режисиран от Ричард Донър и продуциран от Спилбърг.

Някогашното дете звезда впоследствие се отказва от актьорството, когато Холивуд се отказва от него. Десетилетия по-късно порасналият Малчо получава своя втори шанс в киното и се възползва по най-добрия начин от него. Ки Хи Куан получи повсеместно признание за ролята си в абсурдистката комедия "Всичко навсякъде наведнъж", премина триумфално през наградния сезон и и в крайна сметка увенча своя втори опит в киното с водещото филмово отличие. Спечелвайки наградата "Оскар" за поддържаща мъжка роля, той стана едва вторият азиатец и първият виетнамец с подобно постижение.

Днес 51-годишен, Ки Хи Куан неведнъж е говорил публично за оттеглянето си от актьорството като възрастен, работейки като координатор на каскади и асистент-режисьор. Причината - липсата на достатъчно възможности за азиатските актьори.

Във "Всичко навсякъде наведнъж" Ки Хи Куан играе първата си голяма роля от 90-те години на миналия век.

"Мечтите са нещо, в което трябва да вярваш. Аз почти се отказах от моите. Към всички вас, моля, запазете мечтите си живи", каза той в речта си, приемайки приза на американската киноакадемия.

Куан сподели, че се чувства "голям късметлия, че е бил избран" за ролята във филм от поредицата "Индиана Джоунс", въпреки че е започнал да се чуди "дали това не е всичко".

"В продължение на толкова много години се страхувах, че няма какво повече да направя, че каквото и да направя, никога няма да надмина това, което постигнах като дете. За щастие, повече от 30 години по-късно две момчета се сетиха за мен. Те си спомниха за това дете и ми дадоха възможност да опитам отново", казва Ки Хи Куан, визирайки режисьорите на "Всичко навсякъде наведнъж" Даниъл Куан, който също е от азиатски произход, и Даниъл Шайнерт.

От сцената на "Оскар"-ите Ки Хи Куан със сълзи на очи отдаде почит към 84-годишната си майка, която гледа у дома, вдигайки статуетката и казвайки: "Мамо, току-що спечелих "Оскар"!"

"Моето пътешествие започна с лодка. Прекарах една година в бежански лагер и по някакъв начин се озовах тук, на най-голямата сцена в Холивуд", допълва актьорът. "Казват, че такива истории се случват само във филмите. Не мога да повярвам, че това се случва на мен. Това е американската мечта".

Невероятният път на Ки Хи Куан до върха е достоен за сюжет на филм.

Бъдещият носител на "Оскар" е на седем години, когато напуска Виетнам с тясна лодка в края на 70-те години на миналия век. Куан, роден в семейство с девет деца, пристига в Хонконг заедно с баща си и петима от братята и сестрите си, докато майка му и останалите отиват в Малайзия. Семейството се събира отново, когато емигрира в САЩ през 1979 г. по програма за презаселване на бежанци - стъпка, която по думите му е била "травмираща".

"Бяхме бежанци", каза Куан пред "Гардиън" миналата година. "Никой не ни искаше... Наричаха ни "току-що слезли от лодката". Подиграваха ни се, когато бяхме в училище. Можете да си представите какво прави това с психиката на едно дете".

Животът му се променя, когато на 12-годишна възраст отива да подкрепи по-малкия си брат на прослушване за филм от поредицата за приключенията на Индиана Джоунс. Куан не възнамерявал да се яви на прослушването, но кастинг режисьорът предлага и той да се пробва.

Три седмици по-късно Ки вече е на път за Шри Ланка, за да започне снимките за филма. "Това беше един от най-щастливите моменти в живота ми", споделя Куан.

Въпреки критиките, които търпи филмът, някогашното дете звезда смята, че режисьорът Стивън Спилбърг заслужава признание. "Той беше първият човек, който постави азиатско лице в холивудски блокбастър", казва Ки Хи Куан.

Година по-късно той играе Дейта в "Дяволчетата" в компанията на бъдещи холивудски звезди - Шон Астин, Джош Бролин, Кори Фелдман.

Следват участия в телевизионните ситкоми "Together We Stand" и "Head of the Class". Но с настъпването на 90-те години предложенията за младия азиатец започват да намаляват. Всички роли, които му изпращат, са малки и стереотипни, и впоследствие Ки Хи Куан се задоволява с работа зад кулисите като координатор на каскади и асистент-режисьор.

"Винаги е трудно да преминеш от детски актьор към възрастен актьор", казва той пред "Дейли телеграф". "Но когато си азиатец, това е 100 пъти по-трудно".

"Ако вземете 100 сценария, има голяма вероятност в нито един от тях да няма значими азиатски персонажи. В много от случаите ние бяхме обект на шега. Предполага се, че 20-те години са златни, а аз само чаках да ми звънне телефонът", спомня си още Ки Хи Куан.

С неохота той спира да чака. Зад камера Куан работи като координатор на каскадите с хореографа на бойни сцени Кори Юен над продукции като "Х-Мен" (2000) и "Единственият" (2001) с Джет Ли. Интересно е, че във филма с Ли има история за мултивселената и алтернативните същности, които се борят помежду си - не твърде различна от сюжета на "Всичко навсякъде наведнъж".

С наближаването на 50-те, вдъхновен от успеха на "Луди богати азиатци" през 2018 г., Ки Хи Куан решава да направи втори опит на актьорското поприще. "Спомням си, че гледах този филм в киното три пъти. Плаках всеки път. Исках да бъда там, заедно с моите колеги азиатски актьори. Тогава започна да се заражда идеята да се върна към корените си", разказва той.

Приятел-агент се съгласява да го представлява и две седмици по-късно Куан получава обаждане за "Всичко и навсякъде наведнъж". Запознавайки се със сценария, той едва ли е очаквал, че филмът - "труден за продаване" изобретателен микс от индийска драма за семейство имигранти, фантастично приключение и екшън за супергерои в мултивселената ще го изкачи до върха. В крайна сметка "Всичко навсякъде наведнъж" му осигурява втория голям пробив в киното и първия му "Оскар".

Интересното е, че една от ролите в абсурдистката комедия - на неговата съпруга, изпълнява Мишел Йео, която е част от актьорския състав на филма "Луди богати азиатци", който връща мечтата на Ки Хи Куан за изява пред камерата.

Куан споделя, че не е бил сигурен как зрителите ще реагират на това да видят бившето дете звезда като мъж на средна възраст.

"Бях на 50 години, когато реших да се върна към актьорството. Искаше се смелост, за да дам глас на тази моя мечта, мечта, от която трябваше да си тръгна, и не мислех, че тя ще намери пътя си обратно", споделя Ки Хи Куан.

По невероятен обрат на съдбата именно един от старите му другари от звездните детски дни му помага да си осигури ролята за завръщането си. Приятелят му Джеф Коен, който играе Чънк в "Дяволчетата" и понастоящем е негов адвокат по въпроси в сферата на развлекателния бизнес, помага на Ки Хи Куан да договори ролята. Един от продуцентите на "Всичко навсякъде наведнъж" дори казва, че "никога не си е представял, че ще му се наложи да говори за филма с Чънк и Дейта".

След като си осигурява участие във "Всичко навсякъде наведнъж", Куан получава и поддържаща роля във филма "Finding 'Ohana" (2021) на стрийминг платформата Нетфликс. Актьорът се обръща към режисьорката Джуд Уенг, след като я чува да описва продукцията като "Дяволчетата срещат Индиана Джоунс", визирайки двата филма, в които е участвал.

Както завърналият се Ки Хи Куан, така и филмът с негово участие успяват да спечелят Холивуд. "Всичко и навсякъде" триумфира на церемонията за наградите "Оскар", получавайки седем награди, включително за най-добър филм.

Куан стана една от най-популярните фигури на тазгодишната церемонията с неудържимия си ентусиазъм и потока от усмихнати селфита със звезди от холивудската "тежка артилерия", които изглеждаха също толкова щастливи да се срещнат с него.

На "Оскар"-ите се състоя трогателна среща с бившия му колега от "Индиана Джоунс и храмът на обречените" Харисън Форд, който връчи наградата за най-добър филм. Форд е човекът, научил малкия Ки да плува по време на снимките на приключенската лента. Сред гостите на церемонията бяха също режисьорът Стивън Спилбърг и съпругата му Кейт Капшоу.

Наградното шоу събра Ки Хи Куан и с Брендън Фрейзър, с когото си партнират в "Кроманьонецът". Фрейзър получи "Оскар" за главна мъжка роля за "Китът".

На церемонията Куан благодари на и съпругата си Екоу Куан - "любовта на живота ми, която месец след месец, година след година в продължение на 20 години ми казваше, че и моето време ще дойде".

Интересен факт е, че Ки Хи Куан се запознава с жена си покрай работата си с известния кинодеец Уон Карвай, на чийто филм "2046" (2004) е асистент-режисьор.

Съпругата му Екоу Куан също е част от екипа на "Всичко наведнъж". Като преводач на филма тя, по думите на режисьорите Даниъл Куан и Даниъл Шайнерт, е била "тайната душа на снимачната площадка".

По повод завръщането си в киното Ки Хи Куан казва за сп. "Джи Кю": "Когато отново застанах пред камерата, осъзнах, че именно това ми е липсвало през всичките тези години. Разбира се, бях нервен, но някак си всички онези прекрасни спомени от времето, когато бях дете, се завърнаха".

"Благодаря ви много, че ме посрещнахте отново", каза още носителят на "Оскар" от сцената в театър "Долби" в Лос Анджелис.

Следващата среща на зрителите с Ки Хи Куан ще бъде в сериала "Американец от китайски произход", чиято премиера ще бъде на 24 май по Дисни плюс. В поредицата Куан отново си партнира с екранните си съпруга и дъщеря от "Всичко навсякъде наведнъж" Мишел Йео и Стефани Шу.

Ки Хи Куан е част от актьорския състав на още една поредица на стрийминг платформата на "Дисни" - втория сезон на сериала "Локи" от филмовата вселена на "Марвел".