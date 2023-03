Певците Тейлър Суифт и Хари Стайлс спечелиха награди на айХарт рейдио

Певците Тейлър Суифт и Хари Стайлс са сред изпълнителите, отличени на музикалните награди на айХарт Рейдио, съобщи ЮПИ.

Суифт спечели приза за песен на годината за "Anti-Hero" и освен това беше почетена с наградата "Новатор", присъждана на артист, който през цялата си кариера е оказвал влияние върху световната поп култура.

Почетното отличие беше връчено на Тейлър Суифт от рокаджийката Фийби Бриджърс, която й благодари, че я е вдъхновила да пише песни.

Сред предишните носители на приза "Новатор" са Ю Ту, Фарел Уилямс, Джъстин Тимбърлейк, Алиша Кийс, Бруно Марс.

Хари Стайлс беше обявен за изпълнител на годината. Певецът не присъства на наградната церемония в театър "Долби" в Лос Анджелис, но благодари за оказаната му чест в предварително записано видео. Фотографът му Лойд Уейкфийлд спечели отличието за най-добър концертен фотограф.

Суифт и Стайлс водеха по номинации за музикалните награди на айХарт Рейдио заедно с Лизо.

Рапърката Доджа Кет беше обявена за най-слушан изпълнител. Миналата година песните й са слушани 3,6 милиарда пъти по радиото и в стрийминг платформите.

Певицата Пинк откри шоуто с изпълнение на парчето "Trustfall". По-късно тя беше почетена с наградата "Икона" - признание за нейното влияние върху поп културата, дълголетие, актуалност и лоялна фенска армия по целия свят.

Пат Бенатар и Нийл Джиралдо отдадоха почит към Пинк, изпълнявайки хита й "Just Like a Pill." Кели Кларксън, която й връчи наградата, изпя парчето й "Just Give Me a Reason".

Беки Джи и Карол Джи спечелиха отличието за латино поп/регетон песен на годината за "MAMIII". В категорията за кънтри песен на годината трофея получи Коул Суиндъл за "She Had Me At Heads".

Рокаджията Лени Кравиц, който беше водещ на шоуто, изпълни най-големите си хитове "American Woman", "Fly Away" и "Are You Gonna Go My Way".

Със свои изпълнения се представиха също кънтри певецът Кийт Ърбан и рапърката Лато.

Сред останалите призьори на наградите на айХарт Рейдио се наредиха Сам Смит и Ким Петрас с "Unholy" (най-добро сътрудничество), Фючър, Дрейк и Темс (рап песен на годината за "WAIT FOR U"), "Имаджин дрегънс" (най-добър дует/група на годината), Морган Уолън (кънтри изпълнител на годината), "Папа Роуч" (рок изпълнител на годината), Давид Гета и Биби Рекса (денс парче на годината за "I'm Good (Blue)"), Анабел Ингланд (денс изпълнител на годината).