Гостите на наградите „Оскар“ бяха особено оживени по време на рекламните паузи

Звездите с готовност позират за камерите на церемонията на наградите „Оскар“, но изглежда, че биха предпочели да поговорят с колегите си по време на рекламните паузи, предаде АП.

Началото на ежегодната церемония обикновено е хаотично. Охрана и организатори се опитват да приканят гостите да заемат местата си навреме за началото на предаването на живо. Някои едва успяват да влязат в залата – сред тях е звездата от „The Last of Us: Последните оцелели“ и „Мандалорецът“ Педро Паскал. Актрисата Елизабет Банкс пък пропусна началото на събитието и влезе по време на първата пауза.

Във фоайето на театър „Долби“ номинираният за най-добър актьор в поддържаща роля Брайън Тайри Хенри изглежда в добро настроение в компанията на Фийби Уолър-Бридж и Мартин Макдона, въпреки че не спечели наградата.

По време на следващата почивка австралийската актриса Кейт Бланшет прегърна сънародничката си Никол Кидман, която пък направи същото с Остин Бътлър малко по-късно.

Актьорът от „Топ Гън: Маверик“ Майлс Телър се позиционира на бара във фоайето заедно със съпругата си, а номинираният за най-добър актьор Пол Мескал завърза нови приятелства. На друго място Руни Мара разговаря с колежката си от „Жените говорят“ Джеси Бъкли. 84-годишният Йежи Сколимовски пък стоеше сам, похапвайки пуканки и ядки.

Мишел Йео и Сандра О напуснаха дамските тоалетни ръка за ръка, а британката Флорънс Пю се забави заради обемната си рокля.

Все повече и повече победители със статуетки в ръце се насочиха към фоайето, а останалите знаменитости се върнаха обратно в голямата зала за връчването на последните награди. Някои, изгладнели по време на некраткото събитие, се възползваха от кутиите, поставени под всеки стол. В тях бяха поставени гевреци, бутилки с вода и сладки.

В една от финалните почивки Кери Кондън прегърна режисьорите на „Всичко навсякъде наведнъж“ Даниъл Куан и Даниъл Шайнерт, които току-що бяха получили своя „Оскар“ за най-добър оригинален сценарий.

Малайзийската актриса Мишел Йео нямаше време да се върне на мястото си, след като печели наградата за най-добра актриса, защото за най-добър филм бе обявен „Всичко навсякъде наведнъж“ веднага след това. Тя директно се присъеди към колегите си от продукцията, за да отбележи последната награда за вечерта.

Мнозина се задържаха в театъра за известно време след края на церемонията, а други нямаха търпение да посетят афтърпартито на "Венити феър" и подобни други събития, където преса и фотографи не се допускат. За знаменитостите връчването на наградите „Оскар“ е едва първата спирка в паметната нощ.