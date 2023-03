Лейди Гага няма да пее на церемонията за наградите "Оскар" в неделя

Лейди Гага няма да участва в шоуто по време на връчването на наградите "Оскар" тази неделя, съобщи "Билборд", като цитира Глен Вайс, един от изпълнителните продуценти на церемонията.

На пресконференция с журналисти, проведена онлайн в Зуум, той обясни, че Лейди Гага снима филм и смята, че не може да отдели за подготовка на представянето си необходимото време, за да отговори на очакванията. Изпълнителката е номинирана за най-добра оригинална песен към филм за "Hold My Hand" от "Топ Гън: Маверик".

В тази категория са включени също "Applause" от "Кажи го като жена", "Lift Me Up" от "Черната пантера: Уаканда завинаги", "Naatu Naatu" от индийския епос "RRR" и "This Is a Life" от "Всичко навсякъде наведнъж".

"Поканихме всичките петима номинирани", обясни Вайс. "Имаме страхотни отношения с Лейди Гага и нейния екип. Тя е в разгара на снимките на филм в момента, а ние почитаме филмовата индустрия...".

За втори пореден път на церемонията за наградите "Оскар" изпълнител на номинирана за отличието песен няма да се включи в шоуто. Миналата година Ван Морисън не изпълни "Down to Joy" от филма "Белфаст".

Лейди Гага снима продължението на филма "Жокера" на режисьора Тод Филипс. "Уорнър брос" планира да пусне продукцията в началото на октомври 2024 г. – пет години след излизането на първата част.

Изпълнителката три пъти е участвала в шоуто при връчването на наградите "Оскар". През 2015 г. тя изпълни комбинация от четири песни от филма "Звукът на музиката" в чест на 50-ата годишнина от създаването му. В незабравим момент за "Оскар"-ите актрисата Джули Андрюс излезе на сцената в края на изпълнението на Гага и двете се прегърнаха. През 2016 г. певицата представи номинираната песен "Til It Happens to You" от документалния филм "The Hunting Ground". През 2019 г. Лейди Гага и Брадли Купър изпяха "Shallow" от продукцията "Роди се звезда". Сингълът им спечели наградата "Оскар".

Преди две седмици американската филмова академия обяви, че Риана ще изпълни на церемонията "Lift Me Up" от филма "Черната пантера: Уаканда завинаги". Актрисата и певица София Карсън, придружена от композитора Даян Уорън, ще представи "Аpplause" от "Кажи го като жена".

Номинираната за най-добра актриса в поддържаща роля Стефани Хсу ще се присъедини към изпълнението на "This Is a Life" от "Всичко навсякъде наведнъж", в който участва.

По време на церемонията ще бъде представена на живо и "Naatu Naatu" от индийския епос "RRR".

95-ата церемония по връчване на наградите "Оскар" ще се състои на 12 март в "Долби Тиътър" в Лос Анджелис с водещ Джими Кимъл.