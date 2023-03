Хор „Ваня Монева” изнесе два концерта в Сплит и Загреб, с които българското посолството в Хърватия отбелязва националния празник, съобщават от екипа на ансамбъла.

Български народни песни са звучали на 1 март в Хърватския дом, в град Сплит, а на 3 март - в зала „Ватрослав Лисински” в Загреб. Гостуването се организира с финансовата подкрепа на Министерство на културата.

На събитията са присъствали българският посланик в Загреб Генка Георгиева, представители на дипломатическия корпус, представители на хърватското правителство и президента Зоран Миланович, българи и хървати. Изпълненията на хор „Ваня Монева” изправиха публиката на крака и предизвикаха заслужени бурни овации, разказват от екипа на хора.

Интересен момент от гостуването на хор „Ваня Монева” в Сплит е бил спонтанен „флашмоб”, който певиците направили на историческия площад „Перистил”. Хорът е изпял песента „Полегнала е Тодора”, което е впечатлило гражданите и гостите на града. Събитието се организира със съдействието на почетния български консул в Сплит - Здравко Плазонич.

Песента „Полегнала е Тодора” в изпълнение на хор „Ваня Монева” не е била избрана случайно. Наскоро тя стана част от саундтрака на номинирания за „Оскар" филм „Баншите от Иниширин” (The Banshees of Inisherin). Хор „Ваня Монева” участва в музиката на „Тъмните му материи” (His Dark Materials, HBO) и „Соло: История на Междузвездни войни” (Solo: A Star Wars Story).

/ДД