Ученици от казанлъшкото Средно училище "Екзарх Антим I" събраха почти четири хиляди лева в помощ на своя съгражданка

Почти четири хиляди лева събраха ученици от казанлъшкото Средно училище (СУ) „Екзарх Антим I” в помощ на своята съгражданка Гита Славова, която се нуждае от спешно лечение в чужбина. Учениците организираха няколко инициативи през март, последната от които беше благотворителен концерт, състоял се тази вечер в актовата зала на училището. По време на концерта бяха събрани 1840 лева, а събраната сума от предходните инициативи е 2105 лева.

Днешният благотворителен концерт започна с изпълнение на мажоретния състав на училището с ръководител Христина Хритова. Музикални поздрави към гостите на събитието отправиха децата от първи, втори и трети клас с ръководители Марианка Кирова, Марина Стефанова и Соня Асенова, първокласничката Десислава Падалчева и вокалната фолклорна група от осми „в“ клас с учител по народно пеене Соня Владева, гайдарският състав на СУ „Екзарх Антим I” с ръководител Тодор Говедаров, фолклорната група на 9-и „в“ клас с ръководител Соня Владева, както и вокалната група с ръководители Мариана Кирова, Мариана Мъгева и Соня Ясенова. Представено беше иновативно музикално изпълнение в три музикални стила на популярната българска народна песен „Седнало е Джоре Дос“, а няколко рок хита бяха изпълнени от група „Метаморфоза“ в състав Данаил Ланджев, Милан Бочин, Георги Върбанов и Диан Тодоров. Възпитаници на учебното заведение представиха и откъс от постановката „Шегите на Хитър Петър“ на английски език. Пиесата е на театрално студио „Антим“, създадено през 2010 година от психолога и педагогически съветник Наташа Джуркова и е представяна както в България, така и в чужбина. Концертът завърши с изпълнение на песента We Are The World, в което се включиха всички участници, както и събралата се публика.

Поздрав към всички участници за тяхното старание отправи директорът на учебното заведение Радиана Стефанова. Тя подчерта, че „Екзарх Антим I” не е просто училище, а едно голямо семейство и пожела на всички възпитаници да са все така всеотдайни и благородни. Стефанова посочи още, че това не е последната инициатива на училището и изрази надежда всички предстоящи да бъдат все така успешни.

Кампанията през март е поредната, която ученици от СУ „Екзарх Антим I“ организират в подкрепа на Гита Славова, а в края на миналата година се състояха още четири инициативи, в които възпитаниците на учебното заведение събраха над 5300 лева. Гита Славова е диагностицирана с вторично-прогресивна множествена склероза, а сумата, необходима за лечението й в чужбина, е 110 хиляди лева.