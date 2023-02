Станислав Беловски представя творби за войната в Украйна в САМСИ

Художникът Станислав Беловски ще представи свои произведения, създадени като реакция на войната в Украйна. Творбите ще бъдат подредени в „Софийски арсенал – музей за съвременно изкуство“ (САМСИ) от 23 февруари, съобщават от Националната художествена галерия (НХГ).

Експозицията е озаглавена „Аз трябваше да направя нещо…“ и ще продължи до 26 март.

„Художникът не е академичен изследовател, за да трябва да е обективен или неутрален. Изкуството е преди всичко лична позиция, вид политически акт. Преди няколко години започнах да правя работи в градска среда и в социалните мрежи, за да стигна до хора, които не биха влезли в галерия да гледат моето изкуство. Желанието ми е да ги провокирам да осмислят и аргументират своето мнение по значими социални въпроси. Големите решения не се взимат някъде „горе“, а ги правим ние с личния си избор. Всеки един от нас е важен и може да променя нещата...“, казва Станислав Беловски по повод уличния стенсил „Путин и мъртвото му тяло“.

Изложбата в САМСИ поставя акцент на този аспект от работата му - улично изкуство от 2022 г., дигитални колажи и картини.

Темата за осмисляне на общото ни минало и отпечатването му върху настоящето е обект на работата на Станислав Беловски в серия негови самостоятелни и групови проекти през годините, представени в изложбата с отделни произведения. Специално място заемат монументалните паметници като знаци на колективното ни минало и на това как артистичните намеси могат да преобърнат смисъла и да неутрализират символите, с които са натоварени.

За своите колажи артистът използва произведения на художници като Ернест Пиньон-Ернест, Ричард Хамбълтън, Рой Лихтенщайн, Гюстав Кайбо, Каспар Давид Фридрих и фотографите Айвор Прикет, Слим Ааронс и др.

Станислав Беловски е роден през 1976 г. в София. Той е визуален артист, автор на изложбените проекти Correction of Socialism („Корекция на социализма“; 2014), Make Art Not Friends („Прави изкуство, не приятели“; 2017), No Reason to Leave from the Sun („Няма причина да напуснем Слънцето“; 2019), Mirror Мirror (2020) и Nostalgic Dystopia (2022). / ГН