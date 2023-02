Solar организира нощно парти на остров Света Анастасия с Hot Since 82 и Бен Стърлинг. Третото поредно издание на островното парти Solar Island ще продължи от залез до изгрев слънце, 30 юни срещу 1 юли, съобщават организаторите.

До момента артистът с истинско име Дейли Падли е постигнал това, за което всеки начинаещ артист мечтае. След множество разпродадени турнета на пет континента, Hot Since 82 е водещо име на международната клубна и фестивална сцена, посочват от Solar. Четири Essential New Tunes на Би Би Си Radio One, два Essential Mixes, ремиксът му Bigger Than Prince е в топ 10 на Beatport за всички времена, 7 сезона в Ибиса, включително три като резидент на Labyrinth в Pacha са акценти от кариерата на Hot Since 82.

"Музиката ми да отведе хората на далечно пътешествие. Надявам се да му се насладят и да се почувстват просветлени", казва той.

Диджеят и продуцент от Великобритания Бен Стърлинг е покровителстван от Джейми Джоунс, Марко Карола и The Martinez Brothers и дори получил подкрепата на световната суперзвезда Калвин Харис, издавал е за множество водещи лейбъли през своята впечатляваща кариера, разказват от Solar.

Вече утвърдено име в хаус и техно музиката, той е свирил в редица емблематични клубове и фестивали по света, сред които Resistance, HYTE, elrow, Straf_Werk, The Warehouse Project, The BPM Festival,като е най-младият артист, свирил на Paradise в DC-10.

/ДД