Сам Смит издаде нов албум - "Gloria"

Британският певец Сам Смит издаде четвъртия си албум "Gloria". Името се дължи на женското влияние, на слушаните химни - както в училище, така и в гей барове, а певецът обясни, че това е чувство и така нарича борбения си дух.

В албума участват също Ким Петрас, Джеси Рейес, Ед Шийран.

В "Gloria" Сам Смит се пренасочва от характерните за него балади към по-танцувален стил. Певецът, който се определи през 2019 г. като небинарен (извън половата двоичност, с различни полови ориентации), в него споделя как е свикнал да се приема, да се чувства удобно в тялото си, макар и като публична личност да го гледат под лупа. Текстовете засягат ЛГБТИ+ теми.

Още от издаването на хита "Stay With Me" през 2014 г. Сам Смит излива чувствата на хората с нетипична полова ориентация, като големият му вокален обхват му позволява да преминава от ниските тонове за дълбочината на отчаянието до въздушното и копнеещо фалцето. Албумът "Gloria" е по-жив и чувствен.

Първият сингъл от него "Love Me More" е като ода за себеприемането. Сам Смит признава, че това е продължителен процес, който още не е завършил.

Песента от албума, която стана световен хит, е "Unholy". Тя е съвсем различна - закачлива и похотлива, с участието на транссексуалната Ким Петрас. Смит пее за впускането на семеен мъж в рисков секс. Сингълът, който беше издаден през септември 2022 г., оглави класациите в САЩ, Великобритания, Австралия, Австрия, Канада, Ирландия, Нова Зеландия. Песента получи и номинация за награда "Грами" за най-добро поп изпълнение на дует/група.

Третият сингъл от албума - "Gimme" e с канадката Джеси Рейес и реге певицата от Ямайка Кофи. Седмица преди издаването на албума излезе едноименният сингъл "Gloria", в едновременно с него "I Am Not Here To Make Friends".

Албумът "Gloria" преминава между госпел в първата песен "Love Me More", аренби в следващите три ("No God", "Lose You","Perfect") и продължава с диско поп и поп данс. Има и акустична балада ("How To Cry), диско химн ("I Аm Not Here To Make Friends"), електро в "Gimme". Песента "Gloria" e под въздействието на грегориански песнопения и е точно обратното на "Unholy".

"Gloria" получи положителни, но и хладни отзиви. "Ролинг стоун" го определи като "най-задълбочения" албум на Сам Смит досега - "с поп песни, които демонстрират вокалната гъвкавост и личностното израстване на Смит", с текстове за "преживяванията му като човек с нетипична ориентация, който е възпитаван като католик".

Според "Ню мюзикъл експрес" албумът "Gloria" "наистина е най-изненадващата, удовлетворяваща и жизнена творба в кариерата на Смит" и "лично изследване на по-широката нетипична сексуална идентичност".

В. "Гардиън" не приема твърденията, че албумът е експериментален за певеца и пише, че макар и да има "намеци за аренби, трап и диско", той прилича на предишните. Според "Дейли експрес" и "Метро" Сам Смит се занимава прекалено много със сексуалността си.

Самият Сам Смит казва, че е искал да направи ведър албум. "Струваше ми се, че бях свикнал да пиша за разбити сърца и се притеснявам да напиша нещо ведро", обясни той, представяйки албума си. Той добави, че на 30 години вече се чувства по-способен да пренебрегва неодобрението, както професионално, така и лично и за него албумът е "като емоционално, сексуално и духовно освобождаване".

Сам Смит става известен през 2012 г. с песента "Latch". През 2013 г. е номиниран за Гласът на 2014 г. във Великобритания и награда БРИТ за избор на критиците. Печели и двете отличия. Дебютният му студиен албум "In The Lonely Hour" излиза през 2014 г. С него печели четири награди "Грами" - най-добър поп албум, най-добър нов изпълнител и най-добра песен и запис на годината. С песента "Writing's On The Wall" от филма "007: Спектър" печели награда "Златен глобус" и "Оскар". Вторият му студиен албум "The Thrill Оf It All" излиза през 2017 г., а третият "Love Goes" - през 2020 г.

Сам Смит е насрочил промоционално световно турне за албума "Gloria". То ще започне във Великобритания през април и ще премине през Европа. В САЩ ще започне през юли, а през октомври и ноември има дати в Австралия и Нова Зеландия.