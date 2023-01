Основоположници на регето у нас представят нов албум и късометражен филм

Sen I, един от основоположниците на реге сцената у нас, представя на живо новия си албум BeLivinGod и едноименния късометражен филм. Събитието е на 16 февруари в Sofia Live Club, съобщават организаторите.

Вечерта ще открие Kin Riddimz, след което е прожекцията на филма.

За почитателите на реге класиката, ще бъде отбелязан и рожденият ден на Боб Марли с live tribute в изпълнение на обновения Roots Rocket Band и специалното участие на Jahmmi, NRG_D и Juicy Horns. Музикантите са подготвили тристепенно реге меню с над 2 часа музика на живо и реге сетове от селекторите на Zionlionz Soundsystem.

ЗА АЛБУМА

Звуково-лирическата картина на албума BeLivinGod съчетава житейските послания на Sen I, засегнати в актуални социални и общочовешки теми и звученето на проекта, копродуциран от Kin Riddimz, което се базира на класическия roots reggae стил, обогатен с някои по-съвременни музикални похвати и ритми, разказват музикантите. По думите им добре известните позитивни послания на тази музика и свързаното с нея духовно учение са представени в нова светлина, отразяваща настоящите глобални и регионални процеси през призмата на различни символи и епохи.

Последната композиция в албума - "Ела при нас", е и първата реге песен на български език, изпълнена от Sen I.

ЗА ФИЛМА

Паралелно със завършването на работата по албума, Sen I започва снимките на едноименния късометражен филм BeLivinGod.

"Двустранното значение, кодирано в заглавието, е представено в две преплитащи се нишки на развитие. Разкривайки основни черти на човешката същност, лентата насочва вниманието към дълбоката връзка между човека и динамичните природни сили - Be Living God. Любовта и преклонението към висшата сила са представени като спонтанен израз на тази органична връзка, поощрявайки едно обновено, осъзнато отношение - Believe in God", разказват от екипа. По думите им филмът утвърждава идеята за живот в хармония със заобикалящия ни свят, загатвайки за начини и стъпки към постигането му.

/ДД