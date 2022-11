Ново видео излиза преди концерта на Hayes&Y в зала 3 на НДК, на 1 декември, съобщават от екипа на групата.

Песента се казва Turn Around, Look Away и е от дебютния албум Press.Go.Move.SlowC. Клипът е на Васил Витанов и с участието на Елена Чергиланова и Ян Лозев.

Концертът ще включва както песни от дебютния им албум, така и познати на феновете неща като Always So Simple, Always So Cold, The Feeling, Special и други. Всяка песен ще бъде придружена от специално светлинно представяне.

В Hayes&Y са Благослав Анастасов (вокали, китара), Радослав Лозански (китара), Ивайло Делев (бас) и Денис Холбек (барабани). Преди тях на сцената ще се качат Jin Monic.

/ДД