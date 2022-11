Брайън Адамс, "Блонди" и Снуп Дог са сред номинираните за Залата на славата на текстописците

Брайън Адамс, Ар И Ем, "Блонди", Снуп Дог, Глория Естефан и "Дуби брадърс" са сред номинираните за въвеждане в Залата на славата на текстописците през 2023 г. и са само част от забележителния списък на талантливите творци, оставили своя отпечатък върху различни музикални жанрове и стилове, предаде Асошиейтед прес.



Сред претендентите са също музикално-театралното дуо Лин Арънс и Стивън Флаерти, автори на песните за бродуейския мюзикъл "Рагтайм" и хитовата анимация "Принцеса Анастасия" и соул-джаз вокалистката Шаде, чиито софт рок хитове от 80-те години на миналия век включват "Smooth Operator" и "The Sweetest Taboo".

Две звезди на рока също са номинирани - Пати Смит, сред чиито песни са "Because the Night" и "Dancing Barefoot", и Стив Уинууд. Сред неговите хитове са "Higher Love" и "Roll With It".

Кънтри, поп и ритъм енд блус певецът, композитор и текстописец Винс Гил отново е номиниран, след като за първи път попадна в списъка през 2018 г.



Имащите право на глас членове трябва да предадат бюлетините си до 28 декември, за да изберат трима номинирани от категорията автор на песни и трима от категорията изпълнител-автор на песни.

Сред номинираните са също Джеф Лин от Илектрик Лайт Оркестра, сестрите Ан и Нанси Уилсън от група "Харт", авторът на песни ветеран Том Сноу, който е работил с изпълнители като Оливия Нютън-Джон, Барбра Стрейзанд, Шер, "Пойнтър систърс".

Залата на славата на текстописците е учредена през 1969 г. Сред въведените в нея са Пол Саймън, Били Джоел, Джон Бон Джоуви и Ричи Самбора, Елтън Джон и Бърни Топин, Брайън Уилсън, Брус Спрингстийн, Том Пети, Лайънъл Ричи, Нийл Дайъмънд, Фил Колинс и други.