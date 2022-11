Групата Me And My Devil започва клубен мини тур

Me And My Devil започва първия си клубен мини тур в подкрепа на албума Me and My Devil Volume I, съолщават от екипа на групата.

Предвидени са гостувания в четири града - София - 2 декември, Пловдив - 26 ноември, Варна и Бургас - 3 декември. Обиколката стартира на 19 ноември от морската столица.

След турнето Me and My Devil продължават студийните сесии по завършването на втория си албум. Към момента, групата е готова с общо пет композиции и продължава работа по подбора на останалите тракове. Четиримата определят суровия материал като "по-мрачен и по-мръсен като звук, и провокиращо откровен като лирика". Me and My Devil Volume II се очаква да е готов в началото на 2023 г.