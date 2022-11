Певецът Ник Картър скърби за "малкото си братче" Арън Картър

Певецът Ник Картър, прочул се като вокалист на групата "Бекстрийт бойс", отдаде почит към по-малкия си брат Арън, който почина на 34-годишна възраст, съобщават Асошиейтед прес и ДПА.

Певецът и рапър Арън Картър беше открит мъртъв в дома си в Ланкастър в събота.

В неделя по-големият му брат Ник сподели в Инстаграм серия фотографии от детството си с Арън. На снимките се вижда как двамата се разхождат подръка в гората, наслаждават на семейна разходка с лодка, споделят прегръдки и се усмихват на плажа.

"Сърцето ми е разбито", озаглави публикацията си Ник Картър. "Въпреки че с брат ми имахме сложни отношения, любовта ми към него никога не е изчезвала. Винаги съм таил надежда, че по някакъв начин, някой ден, той ще поиска да поеме по здравословен път и в крайна сметка ще намери помощта, от която толкова отчаяно се нуждае", написа 42-годишният певец.

От шерифската служба на окръг Лос Анджелис съобщиха в събота, че властите разследват обстоятелствата около смъртта на Арън Картър, след като са получили обаждане от домашна помощница, която го е намерила във ваната.

Тръгвайки по стъпките на своя брат поп звезда, Арън започва да записва и издава музика едва на 9-годишна възраст. В края на 90-те години на миналия век излиза едноименният му дебютен албум. Арън Картър открива и турнето на "Бекстрийт бойс". Сред ранните му хитове са "Aaron's Party (Come Get It)", "Crazy Little Party Girl", "I Want Candy", "That's How I Beat Shaq".

През годините Ник и Арън Картър имат редица съвместни изяви на сцената и на холивудски събития. Динамиката на отношенията между братята и сестрите Картър проследява телевизионен риалити сериал, който не се задържа дълго на екран. Премиерата му е през 2006 г. по телевизия И!

"Сложните отношения" между братята и сестрите Картър излизат наяве през 2019 г., когато Ник и сестра му Ейнджъл подават иск за ограничителна заповед срещу брат си. Впоследствие братята си разменят серия от обвинения. Арън обвинява Ник, че го е тормозил "цял живот" и е изнасилил жена. По-големият брат на свой ред твърди, че Арън е признал за "мисли и намерения да убие" бременната му съпруга. И двамата отричат обвиненията.

Въпреки че Арън Картър настоява, че е трезвен от две години, когато е бил подаден искът за ограничителна заповед, в миналото той е говорил открито за борбата си със зависимостта си от наркотици, както и за различни психични състояния - разстройство на личността, шизофрения, остра тревожност и маниакална депресия. До септември тази година той многократно влиза в клиника за рехабилитация в опит да остане трезвен.

"Понякога ни се иска да обвиним някого или нещо за загубата, но истината е, че пристрастяването и психичните заболявания са истинският злодей тук", пише Ник Картър в прощалното си послание към Арън Картър. "Брат ми ще ми липсва повече, отколкото някой някога ще разбере. Обичам те, Чиз. Най-накрая можеш да намериш спокойствието, което така и не откри тук на земята. Обичам те, малък братко!"