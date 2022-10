Институтът по математика и информатика при Българската академия на науките отбелязва днес своята 75-годишнина

Институтът по математика и информатика при Българската академия на науките (ИМИ-БАН) отбелязва днес своята 75-годишнина. Това информират от научната структура в своята интернет страница.

ИМИ-БАН е създаден в първите години след края на Втората световна война с усилията и високия професионализъм на едно поколение български математици, които днес с признателност наричаме стожери на българската математика, посочват от института. Благодарение на тяхната визионерска работа, на 27 октомври 1947 г., Управителният съвет на Българската академия на науките приема план за научната дейност през 1947/1948 г. В частта си за математически науки той включва работа на три комисии: Комисия за демографски изучавания (акад. Кирил Попов), Комисия за математически изучавания на репрезентативния метод в статистиката (акад. Никола Обрешков), Комисия за финансово математическо проучване на държавните и гарантираните от държавата външни облигационни заеми (акад. Кирил Попов), отбелязват от институцията.

Разработени са и подробни индивидуални планове на академиците-математици Иван Ценов, Любомир Чакалов, Никола Обрешков и Кирил Попов. С това са направени първите крачки за създаването на Природо-математичния клон на БАН, към който да бъдат развити научно-изследователски институти по отделни научни направления, сред които и математически институт.

Не е изненада, че динамиката на епохата и развитието на научните изследвания по математически науки се развиват така интензивно, че това налага новосформираната организация няколко пъти да променя своето име, отбелязват от ИМИ-БАН. През 1949 г. е учреден Математически институт (МИ) при физико-математическия клон на академията и за негов ръководител е определен акад. Любомир Чакалов, през 1961 г. МИ се преименува в Математически институт с изчислителен център (МИ с ИЦ), а през 1972 г. – в Институт по математика и механика с изчислителен център (ИММ с ИЦ). През 1994 г. институтът вече носи името Институт по математика (ИМ), а днешното наименование – Институт по математика и информатика – е от 1995 година.

С гордост можем да заявим, че от създаването си през 1947 г. до днес, Институтът по математика и информатика е водещ български център за изследвания и подготовка на висококвалифицирани кадри, провеждащ целенасочена, дългосрочна и последователна политика, свързана с основните тенденции в развитието на математиката, информатиката и информационните технологии, посочват от ИМИ-БАН.

От научната институция представят и някои интересни факти от своята история. През 1961 г. се създава първият в България изчислителен център. В периода 1962-1964 г. се създава първата българска цифрова електронно-изчислителна машина “Витоша”, а през 1965 г. се създава първият електронен калкулатор “Елка 6521”.

Съвместно с фондация “Св. Св. Кирил и Методий”, фондация “Еврика” и Съюза на математиците в България през 2000 г. ИМИ-БАН учредява Ученическия институт по математика и информатика. През 2006 г. в института е създаден Националният център по дигитализация на научно, културно и историческо наследство.

През 2019 година към ИМИ е създаден Международен център по математически науки – динамично изследователско звено за разработване и разпространение на авангардни нови направления в математиката. Центърът работи в сътрудничество с Institute of the Mathematical Sciences of the Americas (IMSA) към Университета на Маями, САЩ.

ИМИ-БАН работи успешно и за подобряването на връзката с българската диаспора и за привличането за сътрудничество на наши сънародници, работещи в престижни научни центрове в чужбина, отбелязват още от института. В това отношение те посочват традиционната Международната конференция Mathematics Days in Sofia, чието поредно издание ще се състои през идната 2023 година, а също и Наградата на ИМИ за върхови постижения по математика. /ИРС