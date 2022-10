Формацията Il Divo представя най-големите си хитове в София

Американският тенор Дейвид Милър, френският поп певец Себастиен Исамбард и швейцарският тенор Урс Бюлер от Il Divo ще отпразнуват живота със специална селекция от най-обичаните си интерпретации на легендарни световни песни - на 22 октомври в зала 1 на НДК, съобщават организаторите.

Турнето Greatest Hits Tour, посветено на колегата им Карлос Марин, вече мина през Испания, а отзивите от концерта в Скопие през миналата седмица са повече от положителни. След събитието в София формацията продължава с изяви в Хелзинки, Будапеща, Антверпен, Краков, Амстердам.

"Пазим изключително топли спомени за публиката в България начина, по който тя ни посреща. Нямаме търпение да излезем пред нея отново на живо, след паузата, която всички се наложи да преживеем през последните години. Обещаваме едно искрено и силно емоционално шоу, в което ще споделим много лични моменти и прекрасна музика", казват тримата изпълнители.

Като гост-изпълнител в шоуто се включва Стивън Лабри. Той е 34-годишен, Opera News го класира сред петте лирични баритони, които задължително трябва да се чуят на живо.

Турнето подкрепя и техния десети студиен албум For Once In My Life: A Celebration Of Motown (Decca Gold), както и фондацията "Карлос Марин".

Il Divo е най-успешната класическа кросоувър група в международната музикална история от самото си основаване през 2003 г. до момента. Има над 30 милиона продадени записи, 160 златни и платинени албума в 33 държави. Това са първите изпълнители, съчетаващи умело класическото оперно пеене с поп звучене. Имат дебютен албум на първо място в класацията Топ 200 на Billboard.

Едноименният първи албум Il Divo е и край на 25-годишният рекорд на Led Zeppelin, които се изкачват на върха, без преди това да са имали комерсиален сингъл. Продуцентският усет на Саймън Коуел, който събира Il Divo заедно, се оказва безпогрешен. Те участват в кралското вариететно шоу пред кралица Елизабет II, записват основната тема за световната купа по футбол FIFA 2006, като я изпълняват пред повече от един милиард души, откриват концертите от турнето в Америка на легендарната Барбра Страйзънд. Имат записани дуети със звезди като Селин Дион и Тони Бракстън.