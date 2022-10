Международната година на фундаменталните науки за устойчиво развитие в България се открива на 20 октомври 

Международната година на фундаменталните науки за устойчиво развитие (МГФНУР) в България ще бъде открита на 20 октомври, от 10:00 часа, в аулата на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Това съобщи чл.-кор. проф. Александър Драйшу - председател на Съюза на физиците в България (СФБ) и на Националния организационен комитет за отбелязване на МГФНУР в България.

След официалното откриване от акад. Александър Петров - почетен председател на СФБ, се очакват и изказвания от почетните съпредседатели на организационния комитет. Ще бъдат изнесени и пет кратки встъпителни лекции от представители на тематичните групи - видни учени с принос в развитието на фундаменталните науки в страната ни.

На пленарната сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН), състояла се на 2 декември 2021 г. в Ню Йорк, с консенсус е приета Резолюция 76/A/L.12 за обявяване на 2022 г. за Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие /МГФНУР/ (The International Year of Basic Sciences for Sustainable Development - IYBSSD 2022). С тази резолюция Общото събрание на ООН "приканва всички държави членки, организации от системата на ООН и други глобални, регионални и субрегионални организации, както и други заинтересовани страни, включително академичните среди, гражданското общество, международни и национални неправителствени организации и др., да повишават осведомеността за значението на фундаменталните науки за устойчивото развитие в съответствие с националните приоритети".

Общото събрание на ООН мотивира решението си с "високата стойност за човечеството на фундаменталните науки", както и с факта, че "повишената глобална осведоменост и повишеното образование в областта на фундаменталните науки" е от жизненоважно значение за постигане на устойчиво развитие и за подобряване на качеството на живот на хората по целия свят. Общото събрание на ООН също така подчертава, че "фундаменталните науки и нововъзникващите технологии отговарят на нуждите на човечеството, като осигуряват достъп до информация и повишават здравето и благосъстоянието на хората, общностите и обществата". Този акт на ООН е осъществен по предложение на Международния съюз по чиста и приложна физика (International Union of Pure and Applied Physics IUPAP).

България, представлявана от Съюза на физиците в България (СФБ), финансово подпомагана от Министерството на образованието и науката, чрез споразумение, възстанови членството си в IUPAP през 2019 г. В този контекст, по предложение на Съюза на физиците в България, бе сформиран Организационен комитет за координиране на събитията в България за отбелязване на тази Международна година. В него, освен координаторите за включване и осъществяване на събитията, се съдържат данни за оформени тематични групи: физика, науки за земята, химия, биология и биофизика, математика, образование и популяризиране на МГФНУР.