Американската хевиметъл група "Слипнот" оглави британската класация за албуми с "The End So Far", съобщи компанията, следяща за продажбите на сайта си.

"The End So Far" е третият албум на "Слипнот" начело на британската класация след "Iowa" от 2001 г. и "We Are Not Your Kind" от 2019 г. това е най-изтегляният албум от интернет за предишните седем дена.

На второ място в британската класация за албуми е преиздаденият "Older" на Джордж Майкъл от 1996 г. Той отстъпва на "We Are Not Your Kind" само с 340 албумни единици. Трета е шотланската група "Снътс" с втория си студиен албум "Burn The Empire" .

Четвърти в британската класация за албуми са съответно лондонските хип-хоп изпълнители, обединили се под името "Ди-блок Юръп" с "Lap 5" - втори албум на формацията. Хари Стайлс е на пето място с "Harry's House".

Крейг Дейвид се завърна в британската класация с осмия си студиен албум "22", който заема седмо място.

Сам Смит и Ким Петрас оглавяват британската класация за сингли с "Unholy". Второто място е за Давид Гета и Биби Рекса с "I'm Good (Blue)". Трети е Луис Капалди с"Forget Me".