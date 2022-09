Експертът в изследователския подход при ученето Гари Стейгър ще участва в образователен форум в София

Световният експерт в изследователския подход при ученето Гари Стейгър ще бъде специален гост на националния форум "STEAM школо под пара", който започва на 29 октомври в София. Това съобщиха организаторите от учебния комплекс "Българско школо", които ще са домакини на форума.

STEAM са интердисциплинарни уроци с практическа насоченост, в които се включват различни учебни предмети: S - science (наука), T - technology (технология), Е - engineering (инженерство), А - art (изкуство), М - mathematics (математика).

На форума ще се обсъжда ефективната организация, финансирането и използването на STEAM пространствата в училищата, възможните подходи на работа в подобно пространство и подкрепата, от която учителите се нуждаят, за да се възползват от предимствата му и да организират ефективен учебен процес във високотехнологична среда.

"Идеята на форума е да отвори общо пространство и всички, които сме ангажирани, да използваме максимално ефективно STEAM средата като основен инструмент в учебния процес, да споделим идеите и опита си, но и проблемите, които срещаме, и заедно да търсим отговори и решения, приложими в нашата практика", казва Даниела Тодорова, директор на "Българско школо".

Програмата на форума включва семинари, работни срещи и дискусии, на които ще се обсъждат въпроси и идеи по темата с представители на Министерството на образованието, на Регионалните управления на образованието, на училищата, неправителствените организации и на бизнеса. Специален фокус на събитието ще бъде споделянето на добри педагогически практики от преподаватели в училища и образователни институции от цялата страна. Експо на STEAM работилници за деца и възрастни ще представи организации и компании, работещи в областта на STEAM обучението, и техните най-нови проекти, оборудване и технологии.

Организатор и домакин на форума е "Българско школо" в партньорство с Тракийския университет в Стара Загора, Средното училище "Емилиан Станев" във Велико Търново, prepodavame.bg и Академията за родители.

Гари Стейгър е водещ американски образователен експерт, консултант, учител. Поддръжник е на компютърното програмиране, роботиката и ученето през правене в класните стаи. Последовател е на Сиймър Пепърт, един от пионерите на идеята за внедряване на принципите на конструкционизма в педагогиката. Стейгър е в авторския колектив на книгата "Invent to Learn: Making, Tinkering and Engineering in the Classroom", определяна като "библията" за това как да се използват училищните пространства за учене чрез правене (The Maker Movement).