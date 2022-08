Тейлър Суифт, Ники Минаж, Хари Стайлс и "Ред хот чили пепърс" се наредиха сред призьорите на видео музикалните награди на MTV

Певицата Тейлър Суифт спечели топ отличието на годишните видео музикални награди на MTV - за видео на годината. Призът й беше присъден за 10-минутната версия на песента й "All Too Well" от 2012 г. Сред призьорите се наредиха също изпълнители като Ники Минаж, Хари Стайлс и "Ред хот чили пепърс", съобщиха световните информационни агенции.

Тейлър Суифт освен това изненадващо оповести нов албум, който ще излезе на музикалния пазар на 21 октомври.

"All Too Well" е един от хитовете от миналото на Суифт, които изпълнителката презаписа след спор с бившата си звукозаписна компания.

Освен топ отличието за видео на годината, парчето "All Too Well: The Short Film" (10 minute version) донесе на певицата и наградите за най-добро видео (дълга форма) и режисура.

"Мислех, че ще е забавно да ви кажа, че новият ми албум ще излезе на 21 октомври. Повече подробности ще разкрия в полунощ", сподели Тейлър Суифт в края на наградната церемония, приемайки топ отличието за видео на годината.

Певицата разкри в социалните мрежи, че предстоящият й 10-ти студиен албум е озаглавен "Midnights" и включва "истории за 13 безсънни нощи, разпръснати през целия й живот". Предишните два албума на Тейлър Суифт - "Folklore" и "Evermore", излязоха с разлика от пет месеца преди две години. "Folklore" спечели наградата за албум на годината на миналогодишните награди "Грами".

Рапърката Ники Минаж беше удостоена с приза "Авангард" на името на Майкъл Джексън и спечели приза за най-добро хип-хоп видео за парчето "Do We Have a Problem?" в сътрудничество с Лил Бейби.

Минаж изпълни потпури от свои хитове, сред които " "Anaconda" и "Super Bass", преди да отдаде почит към артистите, които са я вдъхновявали - Уитни Хюстън, Майкъл Джексън, Лил Уейн, Кание Уест. "Иска ми се те да бяха тук. Иска ми се хората да разберат през какво преминават и да приемат психичното здраве насериозно", каза рапърката.

"Ред хот чили пепърс" бяха почетени с наградата "Глобална икона". Рокаджиите посветиха почетния приз на барабаниста на "Фу файтърс" Тейлър Хокинс, който почина по-рано през годината. Антъни Кийдис и компания бяха отличени и в категорията за най-добро рок видео за парчето "Black Summer".

Бед Бъни спечели приза за изпълнител на годината. Пуерториканецът надделя в съревнование с Дрейк, Ед Шийран, Хари Стайлс, Джак Харлоу, Лил Нас Екс и Лизо. Бед Бъни получи трофея си на "Янки Стейдиъм" в Ню Йорк, където изнасяше концерт.

В категорията за песен на годината победи Били Айлиш с "Happier Than Ever".

За най-добър нов изпълнител беше обявена бившата звезда на "Дисни" и изпълнителка на хитовете "Breakfast" и "Boyfriend" Дав Камерън.

Певецът Хари Стайлс прибави две отличия към колекцията си - за най-добро поп видео за "As It Was" и за албум на годината за "Harry's House". Стайлс прие трофеите си чрез видеовръзка от зала "Медисън скуеър гардън", където му предстоеше да изнесе концерт.

В категорията за сътрудничество бяха отличени Лил Нас Екс и Джак Харлоу за "Industry Baby".

Би Ти Ес спечелиха приза за най-добра група, а миналогодишните победители на "Евровизия" "Монескин" - за най-добро алтернативно видео за "I Wanna Be Your Slave".

Награди спечелиха още Лиса от "Блекпинк" (най-добро кей-поп видео за "Lalisa"), Анита (най-добро латино видео за "Envolver") и Уикенд (най-добро ритъм енд блус видео за "Out of Time").

Актьорът Джони Деп, на когото шоубизнесът обърна гръб по време на съдебната битка за клевета с бившата му съпруга Амбър Хърд, се появи за кратко по време на наградното шоу. Ликът на Деп беше вмъкнат дигитално в шлема на висящия от тавана талисман на наградите - Лунния човек. "Имам нужда от работата", пошегува се актьорът.

Сред звездите, които се представиха на шоуто със свои изпълнения освен Ники Минаж, бяха Джак Харлоу, Фърги, Снуп Дог и Еминем, кей-поп групата "Блекпинк", носителите на приза "Глобална икона" "Ред хот чили пепърс", Лизо, Кейн Браун, Анита, Джей Балвин.

Водещи на церемонията за видео музикалните награди на MTV в центъра "Пруденшъл" в Нюарк, Ню Джърси, бяха Ники Минаж, Ел Ел Кул Джей и Джак Харлоу.