Ники Минаж оглави класацията на "Билборд" за сингли

Ники Минаж оглави класацията за сингли "Хот 100" на "Билборд" за първи път със соло изпълнение, съобщи сайтът на изданието.

Рапърката за трети път в кариерата си е на върха, след като изпълненията й "Trollz" с рапъра Сикс Найн (6ix9ine) и "Say So" с Доджа Кет достигнаха върха на чарта през 2020 г.

Хари Стайлс запазва втората си позиция със сингъла "As It Was", котй беше номер едно 10 седмици. Лизо и "About Damn Time" остават за втора седмица на трето място в класацията. Бионсе падна на четвърта позиция с "Break My Soul", след като две седмици бе на върха на чарта. Възроденият хит "Running Up That Hill (A Deal With God)" на Кейт Буш слезе от четвърто на пето място.