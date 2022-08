Васил Петров очарова публиката в Казанлък с "SymphoNY Way"

В препълненото пространство на културен център „Алиолувата къща“ в Казанлък виртуозният поп и джаз певец Васил Петров представи програмата на своя проект “SymphoNY Way”. Богатият репертоар от песни в различни жанрове звуча под диригентството на Христо Павлов, съпровода на врачанската филхармония и на джаз триото Йордан Тоновски на пиано, Кристиан Желев на ударни инструменти и Христо Минчев на контрабас. Специален гост на събитието беше една от най-известните български цигуларки Зорница Иларионова, която се включи както като сценичен партньор на певеца, така и със солови изпълнения.

Симфоничната музикална програма премина през разнообразие от жанрове – от поп, рок и джаз до боса нова, известни филмови теми и класически произведения. Както самият Васил Петров каза в интервю за БТА, всички песни бяха със специфичен аранжимент за симфоничен оркестър, а въпреки откритото пространство, публиката се наслади на мащабен и органичен звук.

Част от произведенията, които певецът представи пред казанлъшката публика, бяха филмови теми на Джон Уилямс, теми на Бийтълс, Чарлз Чаплин и Франсис Лей. Публиката аплодира бурно известни хитове като „New York”, „Yesterday”, “Killing me softly”, “My way” и други. Някои от представените произведения бяха в аранжимент на Ангел Заберски младши и Румен Тосков, а една от изненадите в репертоара беше песента “I Was Made For Lovin' You” на известната рок банда „Кис“, която самият Васил Петров аранжира за симфоничен оркестър.

Васил Петров представя този проект с врачанската Симфониета вече за трета година поради големия интерес, който концертът предизвиква сред българската публика, както разказа самият той. Не беше изключение аудиторията в Казанлък, която се раздели с музикантите с много аплодисменти и с пожелание отново да посетят Града на розите.

Турнето на Васил Петров продължава с концерти в Пазарджик, София, Благоевград и Разлог, а медийни партньори на „SymphoNY way“ са Радио 1 и БГ радио.