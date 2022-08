Пускат извънредни нощни автобуси в Бургас за Spice Music festival

Извънредни автобуси ще се движат през нощта в Бургас на 5, 6 и 7 август във връзка с провеждането на Spice Music festival. Допълнителните нощни курсове ще извършват общинските автобуси по линии Б11 и Б12. В автобусите ще се пътува с електронна карта или с билет, закупен в превозното средство, съобщиха от общинския превозвач "Бургасбус".

И тази година по време на феста ще бъде обособена специална паркинг зона на улица "Булаир", в отсечката от улица "Фотинов" до улица "Цар Симеон Първи". Посетителите ще могат да паркират колите си в двете десни платна. Паркинг зоната ще може да осигури места за около 120 автомобила, от 15:00 часа до 2:00 часа на 5, 6 и 7 август, информираха от пресцентъра на Община Бургас.

С цел осигуряване на подходящи условия и гарантиране сигурността на присъстващите, се налага временно ограничение на движението от кръговото кръстовище на хотел "Приморец" в посока Морска гара.

Посетителите на събитието могат да ползват и алтернативни платени места за спиране в близък периметър до събитието - паркингите "Гурко", "Опера", "Триа Сити център", "Кирил и Методий", "Пиргос".

Spice Music Festival ще се проведе за четвърти пореден път на Пристанище-Бургас на 5, 6 и 7 август. На сцената ще се качат носителят на две награди "Грами" Shaggy, шведският музикант с персийски корени Arash, легендарните Gipsy Kings, изпълнителите на тоталния хит на 90-те години "Macarena" - Los del Rio, DJ SASH, Bellini, Dario G, италианката Gala, германската евроденс сензация Cascada, ирландската поп група Liberty X, нидерландската певица и танцьорка Loona, евроденс дуото Magic Affair и испанският изпълнител Chimo Bayo. Ще участват също Down Low, Basic Element, Baby D, Londonbeat, Fab Morvan от MILLI VANILLI, The Weather Girls с вечния им хит "It's Raining Men", Ottawan с "Hands Up", "D.I.S.C.O." и Boney M.Xperience, бившата вокалистка на "M People" Хедър Смол, "Трик", "Трамвай №5", Искрен Пецов и шоуто на Deep Zone Project - Deep Zone All Stars.

Изпълнителят Панайот Панайотов ще представи предпремиерно в Бургас песента си "Мижав интерес", която е с участието на Deep Zone. Парчето ще има своята премиера през септември, но специално за фестивала той ще го изпее на 7 август.

Spice Music Festival се организира от "Културно-масова дейност" ЕООД и "Фест тийм" ЕООД с подкрепата на Община Бургас.