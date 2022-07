За първи път в България американската метъл група Slipknot “избухна“ пред публиката на Hills of Rock в Пловдив

За първи път в България американската метъл група от Айова, САЩ, „избухна“ снощи пред публиката на тридневния фестивал Hills of Rock 2022 в Пловдив.

„Колко от вас са били на наш концерт“, попита вокалистът на групата Кори Тейлър, който традиционно бе със зловеща маска на лицето, както и всички останали членове на бандата. „Ясно, около 25 човека. А колко са на концерт на Slipknot за първи път“, зададе втори въпрос Тейлър и след мощните викове на многохилядната публиката разбра, че повечето от присъстващите ще гледат бандата на живо за първи път.

„Вие сте невероятни, заедно сме с групата от 23 години и заради публиката като вас имаме намерение да останем на сцената поне още толкова“, каза изпълнителят на хита "Snuff "Кори Тейлър. Той представи парчета от предстоящия си албум "The Еnd so Far", който се очаква да излезе официално на 30 септември. Екзалтираната публика беше „взривена“ и от парчетата "Unsainted", "All Out Life", "Wait and Bleed" на Slipknot.

Кори Тейлър каза, че идва в България от 14 години, тъй като концерт на групата е бил планиран за 2008 г., а през 2020 г. трябваше да участват в Hills of Rock, но заради пандемията от коронавирус и това им идване у нас се провали. Невероятно е да съм тук, сред вас, чакането си струваше, каза Тейлър на българските си почитатели.

Един от тях е Калин Велчев, вокалист на бандата This Burning Day, която също имаше концерт в първия ден на фестивала Hills of Rock. Той каза за БТА, че всички от бандата са вдъхновени от Slipknot и никога не е вярвал, че в един фестивален ден ще свирят с група от такъв ранг. За мен това е сюрреалистично, каза Калин. Той е гледал Slipknot в Сърбия през 2010 г.

„Никога не съм си мислел тогава, че ще ми се случи да участвам с тях на един фестивал. Мечтите обаче са, за да се изживяват“, каза вокалът на This Burning Day. Те изсвириха седем парчета от най-новия си албум Our Heart, който трябва да излезе през ноември-декември тази година, каза за БТА Калин Велчев.

Днес фестивалът Hills of Rock продължава с концерт на групата Tenside, след което на сцената ще се качат Nightland и Magestica. Българската група “Конкурент“ ще „забие“, а на съседна сцена ще пее легендата на българския пънк рок Милена. Датската хевиметъл група Mercyful Fate от Копенхаген, заедно с американския рок музикант Marco Mendosa и гръцката група Baildsa ще завършат вечерта на втория ден на Hills of Rock.

В неделя кулминация на концертите в последния фестивален ден ще е шведската метъл група Sabaton, следвани от дет метъл групата The Modern Age Slavery и румънците Basska.